Музыкальный проект "Шнипельсон и Потамушт": уникальное сочетание стилей и эмоций

«Шнипельсон и Потамушт» — это музыкальный проект, который с каждым новым концертом удивляет своим разнообразием. Дуэт, возникший из творческого сотрудничества поэта и певца Бориса Рывкина и московского гитариста Анатолия Мачуленко, быстро трансформировался в квартет, а затем и в квинтет. И, кто знает, чем это закончится!

Творческий путь

Изначально Борис Рывкин, лидер группы «Стена», пригласил Анатолия Мачуленко для исполнения музыки, которая не вписывалась в рамки его основной группы. С каждым концертом состав обогащался новыми талантами. Так, к мужскому вокалу Рывкина присоединилась сопрано Анна Прокопьева, солистка труппы «Театриума на Серпуховке». Анна легко переходит с театральной сцены в атмосферу камерных клубов и церковного хора, что добавляет проекту уникальности.

Инструментальный состав также расширился: к гитарам добавились клавиши Юрия Смолякова, ранее работавшего в группе «Воскресенье», а за барабанами оказался Ярослав Байков — представитель музыкальной династии, для которого этот проект стал успешным дебютом. Наконец, блестящий Алексей Геращенко, мультиинструменталист с фантастическим голосом, завершил формирование команды.

Название и концепция

Название проекта поменялось с «Рывкин и Мачуленко» на «Шнипельсон и Потамушт» — спонтанно и эффектно. Эти персонажи олицетворяют два антипода из сознания лирического героя, который поет группа. Один из них нашептывает о ярости, другой — о нежности, создавая уникальную атмосферу на концертах. Здесь вы сможете не только потанцевать, но и погрустить, посмеяться и даже вспомнить старую добрую музыку.

Репертуар и стиль

Группа исполняет как собственные композиции, так и известные хиты Стинга, Эрика Клэптона, Норы Джонс, Нины Симон и даже Чарли Чаплина. Как объяснить друзьям, что играют «Шнипельсон и Потамушт»? Просто скажите: «Это акустический блюз-рок» или «Это хорошая музыка, такая, какую играли раньше».

Состав группы

Борис Рывкин — вокалист, заслуженный артист России, поэт, актер, лидер группы «Стена».

— вокалист, заслуженный артист России, поэт, актер, лидер группы «Стена». Анатолий Мачуленко — гитара, аранжировщик, саунд-продюсер, сотрудничал с известными артистами и проектами.

— гитара, аранжировщик, саунд-продюсер, сотрудничал с известными артистами и проектами. Юрий Смоляков — клавиши, играл в нескольких известных группах.

— клавиши, играл в нескольких известных группах. Алексей Геращенко — вокалист, мультиинструменталист, лауреат конкурсов и участник музыкальных телепроектов.

— вокалист, мультиинструменталист, лауреат конкурсов и участник музыкальных телепроектов. Анна Прокопьева — актриса, певица, дирижёр, обладающая необыкновенно красивым голосом.

— актриса, певица, дирижёр, обладающая необыкновенно красивым голосом. Ярослав Байков — барабаны, перкуссия.

Не упустите возможность насладиться уникальным звучанием «Шнипельсон и Потамушт» на ближайшем концерте!