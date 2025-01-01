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Шнипельсон и Потамушт
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Шнипельсон и Потамушт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный проект "Шнипельсон и Потамушт": уникальное сочетание стилей и эмоций

«Шнипельсон и Потамушт» — это музыкальный проект, который с каждым новым концертом удивляет своим разнообразием. Дуэт, возникший из творческого сотрудничества поэта и певца Бориса Рывкина и московского гитариста Анатолия Мачуленко, быстро трансформировался в квартет, а затем и в квинтет. И, кто знает, чем это закончится!

Творческий путь

Изначально Борис Рывкин, лидер группы «Стена», пригласил Анатолия Мачуленко для исполнения музыки, которая не вписывалась в рамки его основной группы. С каждым концертом состав обогащался новыми талантами. Так, к мужскому вокалу Рывкина присоединилась сопрано Анна Прокопьева, солистка труппы «Театриума на Серпуховке». Анна легко переходит с театральной сцены в атмосферу камерных клубов и церковного хора, что добавляет проекту уникальности.

Инструментальный состав также расширился: к гитарам добавились клавиши Юрия Смолякова, ранее работавшего в группе «Воскресенье», а за барабанами оказался Ярослав Байков — представитель музыкальной династии, для которого этот проект стал успешным дебютом. Наконец, блестящий Алексей Геращенко, мультиинструменталист с фантастическим голосом, завершил формирование команды.

Название и концепция

Название проекта поменялось с «Рывкин и Мачуленко» на «Шнипельсон и Потамушт» — спонтанно и эффектно. Эти персонажи олицетворяют два антипода из сознания лирического героя, который поет группа. Один из них нашептывает о ярости, другой — о нежности, создавая уникальную атмосферу на концертах. Здесь вы сможете не только потанцевать, но и погрустить, посмеяться и даже вспомнить старую добрую музыку.

Репертуар и стиль

Группа исполняет как собственные композиции, так и известные хиты Стинга, Эрика Клэптона, Норы Джонс, Нины Симон и даже Чарли Чаплина. Как объяснить друзьям, что играют «Шнипельсон и Потамушт»? Просто скажите: «Это акустический блюз-рок» или «Это хорошая музыка, такая, какую играли раньше».

Состав группы

  • Борис Рывкин — вокалист, заслуженный артист России, поэт, актер, лидер группы «Стена».
  • Анатолий Мачуленко — гитара, аранжировщик, саунд-продюсер, сотрудничал с известными артистами и проектами.
  • Юрий Смоляков — клавиши, играл в нескольких известных группах.
  • Алексей Геращенко — вокалист, мультиинструменталист, лауреат конкурсов и участник музыкальных телепроектов.
  • Анна Прокопьева — актриса, певица, дирижёр, обладающая необыкновенно красивым голосом.
  • Ярослав Байков — барабаны, перкуссия.

Не упустите возможность насладиться уникальным звучанием «Шнипельсон и Потамушт» на ближайшем концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 сентября
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
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