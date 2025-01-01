Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Шлюз
Билеты от 1700₽
Киноафиша Шлюз

Шлюз

18+
Возраст 18+
Билеты от 1700₽

О концерте

Концерт группы «Шлюз» в Москве

В концертном зале «Свобода» пройдет выступление московской ска-панк группы «Шлюз». Коллектив известен своим ярким женским вокалом и уникальным музыкальным стилем, сочетая энергичные ритмы с социальными текстами.

Музыкальная карьера

Группа «Шлюз» успела завоевать популярность, выпустив три альбома и приняв участие во множестве фестивалей и сборников. Их видеоклипы транслируются на таких телеканалах, как A1 и О2, что свидетельствует о высоком уровне исполнения и зрелищности.

Что ожидать на концерте

Концерт обещает быть насыщенным и динамичным. Подходящий для всех поклонников ска-панк музыки, он станет отличной возможностью насладиться фирменным звучанием группы «Шлюз» и зарядиться позитивной энергией.

Не пропустите возможность увидеть живое выступление этой уникальной группы в уютном концертном зале!

Купить билет на концерт Шлюз

Помощь с билетами
Март
7 марта суббота
20:00
Свобода Москва, Ленинградский просп., 47, стр. 19
от 1700 ₽

В ближайшие дни

Женский StandUp
18+
Юмор Живая музыка
Женский StandUp
25 декабря в 19:30 Comedy Hall
от 590 ₽
Новый год в музыкальных столицах
6+
Классическая музыка
Новый год в музыкальных столицах
21 декабря в 19:00 Большой зал Консерватории
от 900 ₽
Щедрин. «Запечатлённый ангел» Евгений Князев, художественное слово
6+
Неоклассика
Щедрин. «Запечатлённый ангел» Евгений Князев, художественное слово
25 декабря в 20:00 Концертный зал «Зарядье»
от 600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше