Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шляпникшоу
Киноафиша Шляпникшоу

Спектакль Шляпникшоу

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Музыкально-иллюзионное шоу "Шляпник-шоу" по мотивам "Алисы в стране чудес"

Приготовьтесь к увлекательному путешествию в волшебный мир, где каждое мгновение наполнено чудесами! Музыкально-иллюзионное 3D-шоу, основанное на знаменитом произведении Л. Кэрролла, обещает красочные звуковые и световые спецэффекты, магические фокусы и настоящие сюрпризы.

Награды и достижения

Наше шоу стало обладателем премии "Лучшее детское шоу" в Москве, а также было отмечено наградой "Золотой Пазл". Эти достижения подтверждают высокое качество и оригинальность постановки.

Интерактивное наслаждение для всей семьи

Спектакль подарит массу незабываемых впечатлений как детям, так и взрослым. Зрители активно участвуют в представлении, танцуют вместе с жителями сказочной страны на балу Роз, играют в королевский крокет и даже догоняют время вместе с Шляпником.

Оригинальные элементы шоу

В программе использованы:

  • иллюзии и сценическая магия;
  • дымовое шоу с самой большой дымовой пушкой за Уралом;
  • зеркальное шоу;
  • гигантские цветы;
  • световое шоу;
  • много интерактивных элементов.

Каждый, кто когда-либо держал в руках книгу "Алиса в стране чудес", мечтал о путешествии в загадочное Зазеркалье. Присоединяйтесь к этому удивительному шоу и станьте частью волшебной сказки!

Купить билет на спектакль Шляпникшоу

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
9 ноября воскресенье
11:00
Правобережный КЦ Красноярск, Коломенская, 25
от 300 ₽

В ближайшие дни

Ледовая новогодняя сказка Ильи Авербуха «Морозко»
0+
Детский Детские елки Ледовый
Ледовая новогодняя сказка Ильи Авербуха «Морозко»
2 января в 15:00 Ледовый дворец «Кристалл-арена»
от 2500 ₽
Щелкунчик
0+
Балет
Щелкунчик
16 декабря в 19:00 Новая сцена
от 1500 ₽
Боинг-Боинг
16+
Комедия
Боинг-Боинг
5 марта в 19:00 Новая сцена
от 2000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше