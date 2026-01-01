Спектакль Шляпник

Шоу для всей семьи с участием Шляпника и Кролика в Правобережном городском ДК

Приглашаем вас на уникальное интерактивное шоу, где вас ожидают встречи с любимыми персонажами — Шляпником и Кроликом. Эта история наполнена приключениями, связанными с вечной нехваткой времени и захватывающими танцевальными флэшмобами.

Захватывающие развлечения для всей семьи

На сцене вас ждёт невероятное дымовое шоу от Гусеницы, которая заворожит зрителей красивыми дымовыми кольцами, а дети смогут весело попытаться их разбить. Также не пропустите Бал Красной Королевы, где каждый сможет «тапать» сердечки и ставить лайки.

Необычные повороты событий

Что же произойдет, когда Шляпник провалится в Зазеркалье? Это только одна из тайн, которые ждут вас на представлении. Интрига и увлекательные приключения сделают ваше время незабываемым!

Признание и отзывы

Шоу уже завоевало сердца тысяч зрителей и удостоено премии «Золотой пазл» в номинации «Лучшее детское шоу» в городах Москва и Нижний Новгород.

Семейный формат

Это представление абсолютно семейное, поэтому приглашайте детей! Дети до 3 лет имеют право на бесплатный вход без предоставления отдельного места.

Фотосессия с героями

После спектакля у вас будет возможность встретиться с персонажами и сделать с ними фотографии — бесплатно!