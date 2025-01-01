Меню
Шла Саша по шоссе
Билеты от 800₽
Шла Саша по шоссе

Шла Саша по шоссе

16+
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О выставке

Мастер-классы по ораторскому мастерству в ГЭС-2

Приглашаем вас на цикл мастер-классов по владению голосом, дикции и ораторскому мастерству в Доме культуры «ГЭС-2». Этот сезон посвящен актуальным темам подкастов, аудиокниг и цифровых медиа.

Что вас ждет?

На занятиях вы сможете освоить техники дикторского мастерства. Практические и теоретические занятия позволят вам познакомиться с индустрией звука изнутри. Каждый участник получит возможность попробовать себя в роли создателя звукового контента или чтеца аудиокниг.

Формат занятий

Мастер-классы будут включать как групповые упражнения, так и индивидуальную работу с каждым участником. Это отличный шанс улучшить свои навыки и уверенно выступать перед аудиторией.

Почему это важно?

В современном мире умение работать с голосом и правильно донести информацию стало особенно актуальным. Разнообразие форматов медиа, таких как подкасты и аудиокниги, открывают новые горизонты для самовыражения. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного процесса!

Шла Саша по шоссе

Декабрь
13 декабря суббота
16:00
Дом культуры «ГЭС-2» Москва, Болотная наб., 15
от 800 ₽

