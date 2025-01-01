Спектакль Школьная экскурсия «Секретный Бункер»

Школьники от 8 до 14 лет перенесутся в период ядерного противостояния двух мировых держав – СССР и США. Участники узнают о защитных функциях бункера и о том, как человечество преодолевало глобальные угрозы.
Программа разработана в соответствии с рекомендациями департамента образования Москвы. Она объединяет элементы классической экскурсии с интерактивными заданиями, что делает процесс увлекательным и познавательным.
На разных этапах маршрута школьники выполнят интересные задания:
В завершение экскурсии гид задаст участникам ключевой вопрос: «Почему бункер называется 42?». Правильно ответившие получат особый приз, добавляющий интригу и мотивацию к участию.
Интерактивная экскурсия «Секреты бункера» — это не только путешествие в историю, но и захватывающее приключение для юных исследователей.