Спектакль Школьная экскурсия «Секретный Бункер»

Интерактивная экскурсия

Погружение в эпоху холодной войны

Школьники от 8 до 14 лет перенесутся в период ядерного противостояния двух мировых держав – СССР и США. Участники узнают о защитных функциях бункера и о том, как человечество преодолевало глобальные угрозы.

Уникальный формат экскурсии

Программа разработана в соответствии с рекомендациями департамента образования Москвы. Она объединяет элементы классической экскурсии с интерактивными заданиями, что делает процесс увлекательным и познавательным.

Задания на маршруте

На разных этапах маршрута школьники выполнят интересные задания:

разгадают загадки,

выполнят командные испытания,

проверят свою логику и внимательность.

Финальный вопрос и приз

В завершение экскурсии гид задаст участникам ключевой вопрос: «Почему бункер называется 42?». Правильно ответившие получат особый приз, добавляющий интригу и мотивацию к участию.

Интерактивная экскурсия «Секреты бункера» — это не только путешествие в историю, но и захватывающее приключение для юных исследователей.