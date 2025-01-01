Меню
Школьная экскурсия «Секретный Бункер»
Билеты от 0₽
Киноафиша Школьная экскурсия «Секретный Бункер»

Спектакль Школьная экскурсия «Секретный Бункер»

Постановка
Бункер-42 на Таганке 6+
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Интерактивная экскурсия 

Погружение в эпоху холодной войны

Школьники от 8 до 14 лет перенесутся в период ядерного противостояния двух мировых держав – СССР и США. Участники узнают о защитных функциях бункера и о том, как человечество преодолевало глобальные угрозы.

Уникальный формат экскурсии

Программа разработана в соответствии с рекомендациями департамента образования Москвы. Она объединяет элементы классической экскурсии с интерактивными заданиями, что делает процесс увлекательным и познавательным.

Задания на маршруте

На разных этапах маршрута школьники выполнят интересные задания:

  • разгадают загадки,
  • выполнят командные испытания,
  • проверят свою логику и внимательность.

Финальный вопрос и приз

В завершение экскурсии гид задаст участникам ключевой вопрос: «Почему бункер называется 42?». Правильно ответившие получат особый приз, добавляющий интригу и мотивацию к участию.

Интерактивная экскурсия «Секреты бункера» — это не только путешествие в историю, но и захватывающее приключение для юных исследователей.

Расписание

5 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
14:40
28 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
11:30
30 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
12:30

