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Спектакль Школа

Ироничное сочинение на тему, как я провел школьные годы
Постановка
Театр-фестиваль «Балтийский дом» 18+
Продолжительность 2 часа 30 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Школа» в театре «Балтийский дом»

Погрузитесь в атмосферу школьных лет вместе со спектаклем «Школа» в Театре «Балтийский дом». В этом спектакле зрители оказываются на репетиции школьного оркестра, участники которого представляют собой разнородную смесь времён и стилей. 

Сюжет и характер

В «Школе» незатейливые разговоры и юмор, местами переходящий в абсурд, сочетаются с живым исполнением песен. Однако за фасадом легкомысленного общения скрываются серьёзные проблемы, которые ведут к конфликтам. Откровения представителей разных поколений создают живописный и нелицеприятный портрет нашего времени, переплетая воспоминания о школьных годах с актуальными жизненными вопросами.

Истоки спектакля

Спектакль «Школа» родился из этюдов-воспоминаний артистов о школьных годах, охватывающих различные десятилетия — от 70-х до начала 2000-х. Эти воспоминания о любви, предательстве и смерти, найденные в детстве и переосмысленные в зрелости, сохраняют свою актуальность и сегодня.

Возвращение в детство

Постановка напоминает о том, что счастливое детство не обязательно оставлять в прошлом. Оно может быть вновь пережито в воспоминаниях и на сцене нашего спектакля. Узнайте, как каждый из нас усвоил уроки жизни — одни на «пять», другие на «двойку». Станьте частью этой ностальгической и проницательной истории о школьных годах.

Режиссер
Анатолий Праудин
В ролях
Сергей Андрейчук
Сергей Ионкин
Маргарита Лоскутникова
Алла Еминцева
Ирина Муртазаева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 сентября
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:30 от 800 ₽

Фотографии

Школа Школа Школа Школа Школа

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