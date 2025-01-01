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Школа злословия
Киноафиша Школа злословия

Спектакль Школа злословия

Постановка
Театр комедии им. Акимова 16+
Продолжительность 3 часа
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Школа злословия» — вечная сатира о человеческих пороках

«Школа злословия» — это не просто комедия, а едкая, острая и бесконечно живая сатира, которая, несмотря на прошедшие 250 лет, остаётся актуальной и остроумной. Ричард Бринсли Шеридан, сын актёра, драматург и владелец знаменитого театра Друри-Лейн, создал произведение, ставшее не только зеркалом нравов своего времени, но и отражением вечных человеческих слабостей.

Восторг публики и острые социальные вопросы

Публика, впервые увидевшая пьесу, была в восторге. Комедия, в которой жизнь показана без прикрас, вызывала искренний смех и бурные аплодисменты. Шеридан не боялся поднимать острые социальные вопросы, обличая лицемерие, корысть и интриги, пронизывающие всё общество.

Персонажи и сюжет

Сегодня, как и в XVIII веке, «Школа злословия» остаётся в числе самых востребованных пьес. На сцене зрители видят живых, узнаваемых персонажей, чьи поступки и мотивы вызывают у них самые разные эмоции — от смеха до глубокой задумчивости.

История о почтенном холостяке, решившем жениться на юной бесприданнице, о наивной провинциалке, стремящейся покорить столицу, о двух братьях — обаятельном авантюристе и лицемерном праведнике, а также о богатой скромнице, борьба за сердце которой движет сюжет, — всё это не просто комедия, а зеркало, в котором каждый может увидеть себя и своих близких.

Финал и мораль

Как и в классической комедии, зло в этой пьесе всегда терпит поражение, а добродетель и честность оказываются сильнее. Финал пьесы не только наказывает пороки, но и заставляет задуматься о том, как часто мы сами становимся жертвами своих слабостей. Важно оставаться честными не только с окружающими, но и с самим собой.

Режиссер
Татьяна Казакова
В ролях
Игорь Лепихин
Денис Зайцев
Михаил Сливников
Мария Мельникова
Евгения Светлая

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 10 октября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 16 октября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 5 ноября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽

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