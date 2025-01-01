Меню
Школа жён
Билеты от 4000₽
Киноафиша Школа жён

Спектакль Школа жён

Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут с 1 антрактом
Возраст 16+
Билеты от 4000₽

О спектакле

Комедия Мольера в Мастерской Петра Фоменко

Театр «Мастерская Петра Фоменко» представляет новую постановку по пьесе Жана-Батиста Мольера, у режиссуры которой стоит Михаил Крылов, также исполняющий одну из главных ролей. В этот раз зрители увидят комедию, где с юмором и иронией исследуется тема воспитания и любви.

Сюжет

В центре сюжета — Арнольф, аристократ средних лет, который для большей аристократичности именует себя «де Ла Сушем». Он собирается жениться на своей воспитаннице Агнесе. Однако, боясь обмана и измен, Арнольф много лет держит девушку взаперти, стараясь вырастить из неё «правильную жену». Тем не менее, настоящая любовь берет верх: Агнесе влюбляется в Ораса, что и становится катализатором неожиданных событий.

Особенности постановки

Постановка Михаила Крылова отличается большим количеством импровизаций и необычным способом произнесения текста с паузами и ритмическими акцентами. Это создает атмосферу живого творчества на сцене и позволяет зрителям стать свидетелями непринужденного процесса создания спектакля.

Творческий процесс

Крылов уже успел зарекомендовать себя как талантливый режиссёр, о чем свидетельствует его работа над спектаклем «Руслан и Людмила». В новой постановке «Школа жен» он возвращается к теме любви к театру, делая акцент на аутентичности и живом взаимодействии с публикой. Крылов стремится передать дух французских театров XVII века, где актёры, как ему кажется, играли с удовольствием, выдумывая на ходу и радуясь общению с зрителем.

Команда

В создании спектакля участвуют талантливые художники и специалисты:

  • Сценография — Мария Митрофанова
  • Художник по костюмам — Евгения Панфилова
  • Ассистент художника по костюмам — Тамара Эшба
  • Художник по свету — Владислав Фролов
  • Хореография — Алишер Хасанов
  • Помощник режиссёра — Юлия Верзунова

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который наполнен живыми эмоциями, игривостью и искренностью, присущей настоящему театру.

Режиссер
Михаил Крылов
Михаил Крылов
В ролях
Михаил Крылов
Михаил Крылов
Вера Строкова
Вера Строкова
Дмитрий Захаров
Игорь Войнаровский
Игорь Войнаровский
Елена Ворончихина

Купить билет на спектакль Школа жён

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
11 декабря четверг
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
от 4000 ₽
2 января пятница
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
от 4000 ₽

Фотографии

Школа жён Школа жён Школа жён Школа жён

