Спектакль Школа жён

Комедия Мольера в Мастерской Петра Фоменко

Театр «Мастерская Петра Фоменко» представляет новую постановку по пьесе Жана-Батиста Мольера, у режиссуры которой стоит Михаил Крылов, также исполняющий одну из главных ролей. В этот раз зрители увидят комедию, где с юмором и иронией исследуется тема воспитания и любви.

Сюжет

В центре сюжета — Арнольф, аристократ средних лет, который для большей аристократичности именует себя «де Ла Сушем». Он собирается жениться на своей воспитаннице Агнесе. Однако, боясь обмана и измен, Арнольф много лет держит девушку взаперти, стараясь вырастить из неё «правильную жену». Тем не менее, настоящая любовь берет верх: Агнесе влюбляется в Ораса, что и становится катализатором неожиданных событий.

Особенности постановки

Постановка Михаила Крылова отличается большим количеством импровизаций и необычным способом произнесения текста с паузами и ритмическими акцентами. Это создает атмосферу живого творчества на сцене и позволяет зрителям стать свидетелями непринужденного процесса создания спектакля.

Творческий процесс

Крылов уже успел зарекомендовать себя как талантливый режиссёр, о чем свидетельствует его работа над спектаклем «Руслан и Людмила». В новой постановке «Школа жен» он возвращается к теме любви к театру, делая акцент на аутентичности и живом взаимодействии с публикой. Крылов стремится передать дух французских театров XVII века, где актёры, как ему кажется, играли с удовольствием, выдумывая на ходу и радуясь общению с зрителем.

Команда

В создании спектакля участвуют талантливые художники и специалисты:

Сценография — Мария Митрофанова

Художник по костюмам — Евгения Панфилова

Ассистент художника по костюмам — Тамара Эшба

Художник по свету — Владислав Фролов

Хореография — Алишер Хасанов

Помощник режиссёра — Юлия Верзунова

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который наполнен живыми эмоциями, игривостью и искренностью, присущей настоящему театру.