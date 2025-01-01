Меню
Школа волшебников
Киноафиша Школа волшебников

Спектакль Школа волшебников

0+
Возраст 0+

О спектакле

Новогодний мультимедийный спектакль «МультиЁлка. Школа волшебников»

Фабрика Event Hall приглашает зрителей на яркое новогоднее событие — мультимедийный спектакль «МультиЁлка. Школа волшебников». Этот увлекательный проект предлагает юным зрителям уникальный опыт взаимодействия с миром магии.

О спектакле

В ходе представления дети окажутся в школе магии, где они смогут научиться быть настоящими волшебниками с помощью интерактивных палочек. Спектакль сочетает в себе элементы театра, музыки и технологий, что делает каждое мгновение незабываемым.

Уникальные возможности

Юные зрители смогут перемещаться во времени, управлять предметами и даже влиять на природные явления. В центре сюжета — эльф Элвин, который отправляется в захватывающее приключение вместе с юными волшебниками, чтобы спасти волшебный посох Деда Мороза.

Почему стоит посетить?

Спектакль «МультиЁлка. Школа волшебников» станет отличным выбором для детей, любящих магию и интерактивные представления. Погрузитесь в мир вдохновения и волшебства в компании друзей и близких!

Купить билет на спектакль Школа волшебников

Январь
4 января воскресенье
11:00
Фабрика Екатеринбург, пер. Центральный Рынок, 6
от 800 ₽
13:30
Фабрика Екатеринбург, пер. Центральный Рынок, 6
от 800 ₽

