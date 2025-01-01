Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Школа счастливых жен. Стервология-2
Киноафиша Школа счастливых жен. Стервология-2

Спектакль Школа счастливых жен. Стервология-2

16+
Режиссер Ольга Краскова
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Занимательная стервология: новый взгляд на привычные отношения

Спектакль «Занимательная стервология» возвращается, и на этот раз с новым, захватывающим сиквелом под названием «Школа счастливых жен» или «Стервология-2». Эта заводная история прослеживает контрастные взгляды двух подруг на жизнь, мужчин, женщин и отношения, а теперь обретает новую жизнь в своем продолжении.

Что вас ждет?

Спектакль предлагает смешное, музыкальное и искреннее путешествие по теме современных отношений. За постановку отвечает Ольга Краскова, известная своими яркими и динамичными работами. Актеры Гончарук-театра порадуют зрителей искрометной игрой и легким юмором.

О спектакле

«Стервология-2» не только развлекает, но и поднимает актуальные вопросы, которые волнуют общество сегодня. Пьеса заставляет задуматься о том, как изменяются отношения между мужчиной и женщиной в условиях быстрого темпа жизни и социальных изменений.

Почему стоит посмотреть?

  • Тёплая атмосфера и атмосферный звук — зрители ощутят дух праздника.
  • Насыщенный юмор и музыкальные номера заставят улыбнуться и зарядят позитивом.
  • Ссоры и примирения двух подруг на сцене вызывают у зрителей мгновенное сопереживание и смех.

Не упустите возможность погрузиться в мир «Школы счастливых жен» и насладиться этим искренним и актуальным спектаклем!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 21 октября
Омский дом актера Омск, Ленина, 45
19:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

Централ парк Вест
18+
Комедия
Централ парк Вест
4 октября в 18:30 Омский дом актера
от 400 ₽
Берегиня
12+
Драма Музыка Пластический
Берегиня
24 октября в 18:30 Пятый театр
от 700 ₽
Гедда Габлер
16+
Драма
Гедда Габлер
20 сентября в 18:30 Пятый театр
от 650 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше