Школа с театральным уклоном
Киноафиша Школа с театральным уклоном

Спектакль Школа с театральным уклоном

16+
Режиссер Денис Кириллов, Денис Кириллов
Продолжительность 2 часа
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Школа с театральным уклоном» в постановке Дениса Кириллова

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Школа с театральным уклоном» — это спектакль-мираж, спектакль-сон и спектакль-наваждение. В этой грустной и одновременно смешной истории две школьные учительницы мечтают о счастье, но сталкиваются с реальностью, полной одиночества и нерешённых проблем.

О пьесе

Автор пьесы создал её специально для двух актёров, что придаёт спектаклю особую остроту и трогательность. Актрисы, исполняющие главные роли, с блеском передают все нюансы характеров персонажей, погружая зрителей в их внутренний мир.

Темы и идеи

Спектакль исследует иллюзорный мир, фантазии и игру воображения как способ уйти от повседневной рутины. Зрители смогут увидеть, как мечты помогают героям справляться с жизненными трудностями и находить надежду в самых непростых ситуациях.

Интересные факты

Данный спектакль стал настоящим открытием сезона, получив положительные отзывы критиков. Актрисы, исполняющие главные роли, являются выпускницами театральных вузов и уже успели зарекомендовать себя на сценах различных театров.

Не упустите возможность погрузиться в удивительный мир театра и насладиться этой трогательной историей, которая оставит в вашем сердце теплые воспоминания.

