Школа магии
Киноафиша Школа магии

Спектакль Школа магии

Постановка
Буфф 6+
Возраст 6+

О спектакле

Фэнтези-сpектакль по мотивам Гарри Поттера в Театре «Буфф»

В Театре «Буфф» Санкт-Петербурга пройдет фэнтези-спектакль, основанный на известных историях о Гарри Поттере. Это первое появление популярного литературного и киногероя на театральной сцене города.

Сюжет

Действие спектакля разворачивается в школе магии Буффгартс. Здесь начинающих волшебников обучают защите от тёмных сил, зельеварению и прорицанию, а также помогают развивать их уникальные дары. Главная интрига спектакля заключается в том, встретится ли на пути Гарри его самый злейший враг — Тот Кого Нельзя Называть, и сможет ли юный волшебник справиться с опасным противником.

Атмосфера волшебства

Спектакль обещает стать настоящим зрелищем благодаря динамичному действию, красочным костюмам и декорациям. Зрителей ждут театр теней, эффектные спецэффекты и даже элементы балета. Все это создаст незабываемую атмосферу магии и волшебства, которая понравится как детям, так и взрослым.

Премьера спектакля состоялась 23 марта 2016 года, и с тех пор он завоевал популярность у театральной аудитории.

Купить билет на спектакль Школа магии

Март
Апрель
7 марта суббота
11:30
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 600 ₽
22 марта воскресенье
11:30
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 600 ₽
1 апреля среда
11:30
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 600 ₽
12 апреля воскресенье
11:30
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 600 ₽

Фотографии

Школа магии Школа магии

