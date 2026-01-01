Спектакль Школа магии

Фэнтези-сpектакль по мотивам Гарри Поттера в Театре «Буфф»

В Театре «Буфф» Санкт-Петербурга пройдет фэнтези-спектакль, основанный на известных историях о Гарри Поттере. Это первое появление популярного литературного и киногероя на театральной сцене города.

Сюжет

Действие спектакля разворачивается в школе магии Буффгартс. Здесь начинающих волшебников обучают защите от тёмных сил, зельеварению и прорицанию, а также помогают развивать их уникальные дары. Главная интрига спектакля заключается в том, встретится ли на пути Гарри его самый злейший враг — Тот Кого Нельзя Называть, и сможет ли юный волшебник справиться с опасным противником.

Атмосфера волшебства

Спектакль обещает стать настоящим зрелищем благодаря динамичному действию, красочным костюмам и декорациям. Зрителей ждут театр теней, эффектные спецэффекты и даже элементы балета. Все это создаст незабываемую атмосферу магии и волшебства, которая понравится как детям, так и взрослым.

Премьера спектакля состоялась 23 марта 2016 года, и с тех пор он завоевал популярность у театральной аудитории.