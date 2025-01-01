Спектакль Школа для дураков

Первая кукольная постановка культового романа Саши Соколова в Малом театре кукол

Малый театр кукол впервые ставит одну из самых необычных и глубоких книг советской литературы — «Школа для дураков» Саши Соколова. Этот спектакль адресован тем, кто помнит детали из детства: запах ветки акации, воспоминания о школе и тонкие ощущения от прошлого, которые, казалось бы, ускользают с годами.

История о взрослении и памяти

Главный герой, ученик специальной школы, не любил своё учебное заведение с тех пор, как директор Перилло ввел «тапочную систему». Он не переносил занятия с маэстро и встречи с соседкой Шейной Соломоновной Трахтенберг. Однако, в его жизни были и те, кто приносил радость: Савл, он же Павел — учитель Норвегов, всегда ходивший босиком, и Вета Аркадьевна — беременная от таинственной птицы по имени Найтингейл, преподававшая в той же школе.

Рассказ с запахом акации

Спектакль передает атмосферу книги, погружая зрителя в хаос воспоминаний, где все — и герои, и события — меняются, как в калейдоскопе: смешиваются любовь и ненависть, мечты и реальность, правда и вымысел. Кажется, что герой давно вырос, стал инженером, живет полноценной жизнью, но, как он сам признается, что-то не так. И хотя он говорит о множестве достижений, где-то в глубине он осознает, что мы все, по сути, остаемся «дураками».

Философия и поэзия в кукольной форме

Постановка не просто передает сюжет романа, а глубже исследует человеческие воспоминания, чувства и отношения, через тонкую игру кукол и символов. Это спектакль о том, как мы воспринимаем прошлое, и что остается с нами навсегда.