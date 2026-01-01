Саша Соколов. Школа для дураков. Спектакль-диалог

Спектакль "Школа для дураков" по Саше Соколову – это уникальная интерпретация литературного шедевра в стиле потока сознания. Актрисы и режиссёры постановки, Елизавета Лучина и Виктория Скокова, создали произведение, которое гармонично соединяет литературу и театр.

Это спектакль-диалог с самим собой и со зрителем. Главный герой, мальчик, страдающий от шизофрении, блуждает в размытых границах времени и пространства. Он сталкивается с вопросами о своем существовании, не зная, реальны ли его воспоминания или это всего лишь призраки его снов.

Описание спектакля

В этом сюжете встречаются элементы, где прошлое, настоящее и будущее переплетаются между собой. Мальчик ищет определённость в хаосе своей жизни, создавая мир, в котором каждое слово становится правдой. Это правда, может существовать лишь во снах.

По продолжительности спектакль занимает 2 часа, что позволяет зрителям полностью оценить глубину и многослойность сюжета, а также прочувствовать всю гамму эмоций, которые испытывает главного герой.

Информация для зрителей

Не упустите возможность увидеть одну из самых интересных и красивых театральных постановок в репертуаре НАШего Театра. Эта работа обещает оставить незабываемые впечатления и заставить задуматься о природе реальности и иллюзии.