Спектакль Школа для дураков

Необычная история о внутреннем голосе в спектакле «Школа для дураков»

В Санкт-Петербургском театре «Мастерская» состоится интересная постановка, основанная на романе Саши Соколова «Школа для дураков». Режиссёр Анатолий Филиппов, известный своей работой над «Мастером и Маргаритой», создал спектакль с элементами комедии и социальной сатиры, способный заинтересовать любителей остроумного театра.

О сюжете и персонажах

Главный герой – мальчик, страдающий раздвоением личности. Рассказывая свою историю, он обсуждает жизнь с двумя персонажами – Учеником Такой-то и Нимфеей, которые живут в его сознании. Этот диалог поднимает важные вопросы о внутреннем голосе, который присутствует у каждого из нас.

Моноспектакль Артура Гросса

Артур Гросс, помимо роли режиссёра, играет всех героев спектакля. Сцена представляет собой почти пустую железнодорожную платформу, символизирующую пространство памяти, где герой живёт воспоминаниями. В этом мире нет времени, и, несмотря на то что главный герой уже закончил свою школу для дураков, он выбирает оставаться на платформе ожидания, прыгая из прошлого в будущее, играя на аккордеоне.

Взаимодействие со зрителем

Спектакль построен на прямом диалоге с залом. Актёр обращается к зрителям, делая их частью своей истории. Каждый из нас становится собеседником героя, вступая в разговор о жизни, любви и поисках своего места в мире.

Отзыв на текст

Роман Саши Соколова считается поэзией в прозе, что даёт режиссёру безграничные возможности для трактовки. Моноспектакль «Школа для дураков» предлагает зрителям возможность увидеть богатый внутренний мир странного мальчика, в котором находятся как одиночество, так и надежда.

Герой задаёт важный вопрос: «Дорогая мама, я не знаю, можно ли быть инженером и школьником вместе, может, кому-то и нельзя, кто-то не может, кому-то не дано, но я, выбравший свободу, одну из её форм, я волен поступать как хочу и являться кем угодно...»

В других городах
Февраль
Март
Апрель
26 февраля четверг
19:30
Мастерская Санкт-Петербург, Народная, 1
от 500 ₽
26 марта четверг
19:30
Мастерская Санкт-Петербург, Народная, 1
от 1000 ₽
10 апреля пятница
19:30
Мастерская Санкт-Петербург, Народная, 1
от 500 ₽

