Приглашаем вас на живое событие с Ирой Дмитриевой, посвященное тому, как сделать школьную жизнь более комфортной для вас и вашего ребенка.
Началась волнительная пора — пора школы. Суета, стресс и постоянные мысли «как всё успеть» и «а вдруг я упущу что-то важное» могут захлестнуть с головой. Но не отчаивайтесь! На нашем мероприятии мы обсудим важные вопросы, которые помогут вам справиться с этими вызовами.
Это встреча не просто о проблемах, но и о ясности, поддержке и том, как остаться с ребенком друзьями, а не «врагами номер один». Мы уверены, что вы найдете много полезного и вдохновляющего для себя и своих детей.