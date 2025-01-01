Школа без стресса — возможно ли это? Лекция для родителей и педагогов в Уфе

Приглашаем вас на живое событие с Ирой Дмитриевой, посвященное тому, как сделать школьную жизнь более комфортной для вас и вашего ребенка.

Началась волнительная пора — пора школы. Суета, стресс и постоянные мысли «как всё успеть» и «а вдруг я упущу что-то важное» могут захлестнуть с головой. Но не отчаивайтесь! На нашем мероприятии мы обсудим важные вопросы, которые помогут вам справиться с этими вызовами.

Основные темы обсуждения

Что делать, если школа далека от идеальной?

Как быть, если ребенку не нравится учиться?

Три пункта, которые действительно влияют на развитие ребенка.

Кто такие значимые взрослые и зачем они нужны?

Как выбрать кружки и секции без перегруза?

Как сделать домашние задания без конфликтов?

Это встреча не просто о проблемах, но и о ясности, поддержке и том, как остаться с ребенком друзьями, а не «врагами номер один». Мы уверены, что вы найдете много полезного и вдохновляющего для себя и своих детей.