Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Школа без стресса — возможно ли это?
Киноафиша Школа без стресса — возможно ли это?

Школа без стресса — возможно ли это?

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Школа без стресса — возможно ли это? Лекция для родителей и педагогов в Уфе

Приглашаем вас на живое событие с Ирой Дмитриевой, посвященное тому, как сделать школьную жизнь более комфортной для вас и вашего ребенка.

Началась волнительная пора — пора школы. Суета, стресс и постоянные мысли «как всё успеть» и «а вдруг я упущу что-то важное» могут захлестнуть с головой. Но не отчаивайтесь! На нашем мероприятии мы обсудим важные вопросы, которые помогут вам справиться с этими вызовами.

Основные темы обсуждения

  • Что делать, если школа далека от идеальной?
  • Как быть, если ребенку не нравится учиться?
  • Три пункта, которые действительно влияют на развитие ребенка.
  • Кто такие значимые взрослые и зачем они нужны?
  • Как выбрать кружки и секции без перегруза?
  • Как сделать домашние задания без конфликтов?

Это встреча не просто о проблемах, но и о ясности, поддержке и том, как остаться с ребенком друзьями, а не «врагами номер один». Мы уверены, что вы найдете много полезного и вдохновляющего для себя и своих детей.

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше