Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шизгара
Киноафиша Шизгара

Спектакль Шизгара

16+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль памяти автору романа «Женский декамерон»

Спектакль «Шизгара» — это воистину бенефис десяти актрис. Они собраны вместе, чтобы обсудить важные и сложные темы: любовь и ненависть, ревность и предательство, а также страшные и прекрасные мгновения жизни. Этот спектакль — о испытаниях и умении выжить.

Дань памяти Юлии Вознесенской

«Шизгара» также является данью памяти автору романа «Женский декамерон» Юлии Вознесенской, которая ушла из жизни в феврале 2015 года. Она окончила ЛГИТМиК и была активным деятелем неформального искусства.

Вознесенская писала стихи, была осуждена за «антисоветскую пропаганду» и сослана из Ленинграда по политическим мотивам. Работая в Мюнхене на радио «Свобода», она написала «Женский декамерон», в котором представила свое видение жизни советских женщин — наивных, верящих в любовь и по-своему свободных.

В конце 90-х она была трудницей в женском монастыре во Франции, а с 2002 года жила в Берлине. Уже будучи тяжело больной, Юлия создала и редактировала сайты «Ты победишь» и «Мемориам», где помогала людям справляться с потерей близких и отказываться от самоубийства.

Темы спектакля

Спектакль «Шизгара» затрагивает не только силу, мужество и достоинство советских и российских женщин, но и их любовь, терпение и сострадание. Это история о том, как женщины могут находить в себе ресурсы для преодоления трудностей, даже когда жизнь ставит перед ними непростые задачи.

Не упустите возможность увидеть этот важный и трогательный спектакль на сцене!

Режиссер
Роман Смирнов
В ролях
Елена Андреева
Александра Сыдорук
Маргарита Бычкова
Нелли Попова
Елена Симонова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 июля
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
19:00 от 300 ₽

Фотографии

Шизгара Шизгара Шизгара Шизгара Шизгара Шизгара Шизгара Шизгара Шизгара Шизгара Шизгара Шизгара Шизгара Шизгара Шизгара Шизгара Шизгара Шизгара Шизгара Шизгара Шизгара Шизгара Шизгара Шизгара Шизгара Шизгара Шизгара Шизгара Шизгара

В ближайшие дни

Пигмалион
12+
Комедия
Пигмалион
25 августа в 19:00 Выборгский ДК
от 700 ₽
Звезды зажигаются на Коломенской
16+
Мюзикл
Звезды зажигаются на Коломенской
28 августа в 19:30 Театральный центр на Коломенской
от 3300 ₽
Детективное кабаре-шоу «В объятиях тени»
18+
Перформанс Музыка Пластический
Детективное кабаре-шоу «В объятиях тени»
21 августа в 19:30 Театр-кабаре «‎Инициация»
от 3000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше