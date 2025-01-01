Спектакль памяти автору романа «Женский декамерон»

Спектакль «Шизгара» — это воистину бенефис десяти актрис. Они собраны вместе, чтобы обсудить важные и сложные темы: любовь и ненависть, ревность и предательство, а также страшные и прекрасные мгновения жизни. Этот спектакль — о испытаниях и умении выжить.

Дань памяти Юлии Вознесенской

«Шизгара» также является данью памяти автору романа «Женский декамерон» Юлии Вознесенской, которая ушла из жизни в феврале 2015 года. Она окончила ЛГИТМиК и была активным деятелем неформального искусства.

Вознесенская писала стихи, была осуждена за «антисоветскую пропаганду» и сослана из Ленинграда по политическим мотивам. Работая в Мюнхене на радио «Свобода», она написала «Женский декамерон», в котором представила свое видение жизни советских женщин — наивных, верящих в любовь и по-своему свободных.

В конце 90-х она была трудницей в женском монастыре во Франции, а с 2002 года жила в Берлине. Уже будучи тяжело больной, Юлия создала и редактировала сайты «Ты победишь» и «Мемориам», где помогала людям справляться с потерей близких и отказываться от самоубийства.

Темы спектакля

Спектакль «Шизгара» затрагивает не только силу, мужество и достоинство советских и российских женщин, но и их любовь, терпение и сострадание. Это история о том, как женщины могут находить в себе ресурсы для преодоления трудностей, даже когда жизнь ставит перед ними непростые задачи.

Не упустите возможность увидеть этот важный и трогательный спектакль на сцене!