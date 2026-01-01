Шишли-Мышли и книга сказок Деда Мороза в театре Алеко

Театр АлеКо представляет увлекательную новогоднюю сказку для всей семьи «Шишли-Мышли и книга сказок Деда Мороза». В этом спектакле вы увидите, как знакомые персонажи предстают в неожиданном свете!

Невероятные превращения сказочных героев

Как вы думаете, может ли Красная Шапочка украсть у Деда Мороза волшебный посох и мешок с подарками? Или встречали ли вы Бабу Ягу, несящую корзинку с пирожками и квасом для своей бабушки? Невероятно, но в этой комедии всё возможно! Красная Шапочка здесь злодейка, Баба Яга — наивная добрая душа, а Серый Волк — покорный и ручной.

Мышки-шалуньи

История начинается с двух глупых Мышек — Шишли и Мышли, которые перепутали страницы волшебной книги. Именно их шалости накаляют атмосферу и создают множество неожиданных поворотов сюжета. Сказочные истории становятся спутанными, и под угрозой оказывается встреча Нового Года!

Добро всегда побеждает

Не беспокойтесь, в финале сказки всё наладится! Как же может быть иначе в новогодние дни на сцене любимого театра АлеКо? Приходите вместе с детьми и насладитесь яркими декорациями, запоминающимися мелодиями и занимательными приключениями!