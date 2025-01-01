ШиROCKий Квартирник

Широкий Квартирник — это уникальный трибьют-проект, который покорил сердца зрителей по всей России и сейчас, наконец, добрался до Культурной Столицы. Начавшись в Череповце как небольшой концерт для близких, «Квартирник» вырос в мультижанровый проект с коллективом из более чем 30 музыкантов со всех уголков страны.
Это — самая драйвовая и в то же время трогательная рок-вариация концерта! Вечер, наполненный теплым общением, шутками и весельем, перенесет вас в мир горячо любимых рок-хитов. Среди исполнителей, чьи песни прозвучат в этот вечер, такие легенды, как КиШ, Ария, Земляне, Сектор Газа, Любэ, Ума Турман, Чайф и Звери.
В этот вечер вас ждут выступления талантливых музыкантов:
Приглашаем вас окунуться в мир старого-доброго душевного рока и теплых воспоминаний. Этим вечером запоют самые тонкие струны вашей души! Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!