ШиROCKий Квартирник

Широкий Квартирник: Уникальный Трибьют-Проект в Культурной Столице

Широкий Квартирник — это уникальный трибьют-проект, который покорил сердца зрителей по всей России и сейчас, наконец, добрался до Культурной Столицы. Начавшись в Череповце как небольшой концерт для близких, «Квартирник» вырос в мультижанровый проект с коллективом из более чем 30 музыкантов со всех уголков страны.

Драйв и Ностальгия

Это — самая драйвовая и в то же время трогательная рок-вариация концерта! Вечер, наполненный теплым общением, шутками и весельем, перенесет вас в мир горячо любимых рок-хитов. Среди исполнителей, чьи песни прозвучат в этот вечер, такие легенды, как КиШ, Ария, Земляне, Сектор Газа, Любэ, Ума Турман, Чайф и Звери.

Участники Проекта

В этот вечер вас ждут выступления талантливых музыкантов:

Алексей Кузнецов — панк и рок-звезда с необычайной харизмой.

— панк и рок-звезда с необычайной харизмой. Алексей Щербинин — мега-баянист и вокалист, известный как «Рыжий из Квартирника».

— мега-баянист и вокалист, известный как «Рыжий из Квартирника». Антон Мозжухин — харизматичный вокалист, который зарядит вас энергией.

— харизматичный вокалист, который зарядит вас энергией. Кирилл Устьян — профессиональный КВНщик и ведущий, обладающий огромной харизмой.

— профессиональный КВНщик и ведущий, обладающий огромной харизмой. Александр Трушков — зрелый рок-музыкант с обаянием.

— зрелый рок-музыкант с обаянием. Михаил Брусов — брутальный и напористый музыкант.

— брутальный и напористый музыкант. Трио из Вологды: Инга Камилатова, Наталья Опрячина и Светлана Розанова — яркие и обаятельные исполнительницы.

Инга Камилатова, Наталья Опрячина и Светлана Розанова — яркие и обаятельные исполнительницы. Павел Широков — основатель ШК, профессиональный музыкант и организатор.

Приглашение на Концерт

Приглашаем вас окунуться в мир старого-доброго душевного рока и теплых воспоминаний. Этим вечером запоют самые тонкие струны вашей души! Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!