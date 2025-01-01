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Киноафиша ШиROCKий Квартирник

ШиROCKий Квартирник

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Широкий Квартирник: Уникальный Трибьют-Проект в Культурной Столице

Широкий Квартирник — это уникальный трибьют-проект, который покорил сердца зрителей по всей России и сейчас, наконец, добрался до Культурной Столицы. Начавшись в Череповце как небольшой концерт для близких, «Квартирник» вырос в мультижанровый проект с коллективом из более чем 30 музыкантов со всех уголков страны.

Драйв и Ностальгия

Это — самая драйвовая и в то же время трогательная рок-вариация концерта! Вечер, наполненный теплым общением, шутками и весельем, перенесет вас в мир горячо любимых рок-хитов. Среди исполнителей, чьи песни прозвучат в этот вечер, такие легенды, как КиШ, Ария, Земляне, Сектор Газа, Любэ, Ума Турман, Чайф и Звери.

Участники Проекта

В этот вечер вас ждут выступления талантливых музыкантов:

  • Алексей Кузнецов — панк и рок-звезда с необычайной харизмой.
  • Алексей Щербинин — мега-баянист и вокалист, известный как «Рыжий из Квартирника».
  • Антон Мозжухин — харизматичный вокалист, который зарядит вас энергией.
  • Кирилл Устьян — профессиональный КВНщик и ведущий, обладающий огромной харизмой.
  • Александр Трушков — зрелый рок-музыкант с обаянием.
  • Михаил Брусов — брутальный и напористый музыкант.
  • Трио из Вологды: Инга Камилатова, Наталья Опрячина и Светлана Розанова — яркие и обаятельные исполнительницы.
  • Павел Широков — основатель ШК, профессиональный музыкант и организатор.

Приглашение на Концерт

Приглашаем вас окунуться в мир старого-доброго душевного рока и теплых воспоминаний. Этим вечером запоют самые тонкие струны вашей души! Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 августа
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
20:00 от 750 ₽

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