Спектакль «Шипы»: танец, успех и уязвимость

Приглашаем вас на автофикшн-спектакль «Шипы», который пройдет в рамках фестиваля автофикшна «Я-ТЕАТР» с 25 ноября по 1 декабря 2025 года в Театре.doc.

О спектакле

«Шипы» - это вторая часть диптиха о Саше Шипицине, танцоре vogue, который стал важной фигурой в культуре ballroom. Он не только является преподавателем и куратором танцевальных фестивалей, но и одним из основателей известного бренда одежды RADIVOGA. В 2025 году в Париже Саша получил статус Легенды, что стало значимым событием для российской культуры, так как это первый такой случай за последние пятнадцать лет.

Тематика спектакля

Спектакль объединяет театр и танец, предоставляя зрителям возможность переосмыслить вопросы успеха и усталости, признания и уязвимости. Режиссер Артем Томилов подчеркивает: «Мы погружаемся в тему успешности, глядя на подушку, мокрую от ночных слез усталости. Танец vogue зародился в противостоянии с миром, который делит людей на сорта. Саша Шипицин получил в Париже престижный статус легенды, но как это повлияло на его жизнь? Легче ли ему от этого? Что он может сказать больше, чем в своих соцсетях? Ответы на эти вопросы мы найдем в спектакле».

Важно знать