Спектакль Шипы. Репетиция. Вход по билетам

Репетиция спектакля «Шипы»

Подготовка к автофикшн-спектаклю «Шипы», который пройдет в рамках фестиваля автофикшна «Я-ТЕАТР», уже в самом разгаре. С 25 ноября по 1 декабря 2025 года Театр.doc традиционно станет платформой для обсуждения актуальных тем через призму искусства.

Соавторы спектакля

Режиссером спектакля выступает Артем Томилов, а артистом — Саша Шипицин. Вторая часть диптиха о Шипицине посвящена его пути танцора vogue и его роли в культуре ballroom. Саша не только танцор, но и преподаватель, куратор танцевальных фестивалей, а также один из создателей бренда одежды RADIVOGA.

Уникальная история успеха

В 2025 году в Париже Саше Шипицину был присвоен статус Легенды — это первое подобное признание для россиян за последние пятнадцать лет. Этот момент подчеркивает важность иерархии статусов в культуре ballroom, а также влияние Шипицина как яркого представителя отечественного искусства.

Тема спектакля

Спектакль станет глубоким размышлением о вопросах успеха и усталости, признания и уязвимости. Как отмечает Артем Томилов: «Мы окунаемся в тему успешности, глядя на подушку, мокрую от ночных слез усталости. Трудно ли Шипицину, несмотря на статус Легенды? Что он может сказать большего, чем в своих соцсетях? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашем спектакле».

Полезная информация

Продолжительность спектакля — 2 часа. Возрастное ограничение — 18+. Место проведения: «DOC на Лесной», Театр.doc, Москва, ул. Лесная, 59, стр. 1 (ближайшие станции метро: Менделеевская, Новослободская, Белорусская).