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Шинель
Билеты от 1000₽
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Спектакль Шинель

Постановка
Театр Гоголя 12+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Трагикомическая история о маленьком человеке в офисном пространстве

Спектакль молодого режиссера Арины Бессергеневой переносит классическую гоголевскую повесть в сюрреалистическую атмосферу современного офиса, где каждый персонаж лишен индивидуальности. История о Башмачкине, который боится выйти за пределы своего ограниченного мира, превращается в фантазию о несбыточной мечте.

Мечта о шинели как способ вырваться из рутины

В этой интерпретации покупка новой шинели становится для Акакия Акакиевича способом вырваться из повседневной рутины и стать героем своей новой реальности. Спектакль глубоко раскрывает идею поиска смысла в жизни и важности личной свободы.

Режиссерская концепция Арины Бессергеневой

Арина Бессергенева, создатель спектакля, объясняет свою концепцию: «Главный герой «Шинели», Акакий Акакиевич, не просто какой-то персонаж со странностями – такого человека мы легко можем встретить на улице. Он работает по 8 часов в сутки, с переработками, и его жизнь вертится вокруг работы и вещей. Мы хотим показать, что можно выйти из этих привычных координат и найти смысл жизни в любви, вдыхании, в человеке, а не в его вещах».

Поддержка МТС Live и участие в режиссерской лаборатории «Гоголь. 215»

Спектакль стал результатом победы эскиза на режиссерской лаборатории «Гоголь. 215», организованной Театром Гоголя, Российским институтом театрального искусства – ГИТИС и МССМШ им. Гнесиных. Проект также был поддержан МТС Live.

Состав спектакля
Марк Вдовин / Андрей Кондратьев, Андрей Злобин / Анатолий Просалов, Маргарита Крон / Мария Макурина, Кирилл Малов / Сергей Савичев, Денис Лукин / Александр Хохлов.

Режиссер
Арина Бессергенева
В ролях
Александр Хохлов
Александр Хохлов
Мария Макурина
Анатолий Просалов
Марк Вдовин
Андрей Злобин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 августа
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽
4 сентября
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽
21 сентября
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽
4 октября
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽
18 октября
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽

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