Спектакль Шинель

Трагикомическая история о маленьком человеке в офисном пространстве

Спектакль молодого режиссера Арины Бессергеневой переносит классическую гоголевскую повесть в сюрреалистическую атмосферу современного офиса, где каждый персонаж лишен индивидуальности. История о Башмачкине, который боится выйти за пределы своего ограниченного мира, превращается в фантазию о несбыточной мечте.

Мечта о шинели как способ вырваться из рутины

В этой интерпретации покупка новой шинели становится для Акакия Акакиевича способом вырваться из повседневной рутины и стать героем своей новой реальности. Спектакль глубоко раскрывает идею поиска смысла в жизни и важности личной свободы.

Режиссерская концепция Арины Бессергеневой

Арина Бессергенева, создатель спектакля, объясняет свою концепцию: «Главный герой «Шинели», Акакий Акакиевич, не просто какой-то персонаж со странностями – такого человека мы легко можем встретить на улице. Он работает по 8 часов в сутки, с переработками, и его жизнь вертится вокруг работы и вещей. Мы хотим показать, что можно выйти из этих привычных координат и найти смысл жизни в любви, вдыхании, в человеке, а не в его вещах».

Поддержка МТС Live и участие в режиссерской лаборатории «Гоголь. 215»

Спектакль стал результатом победы эскиза на режиссерской лаборатории «Гоголь. 215», организованной Театром Гоголя, Российским институтом театрального искусства – ГИТИС и МССМШ им. Гнесиных. Проект также был поддержан МТС Live.

Состав спектакля

Марк Вдовин / Андрей Кондратьев, Андрей Злобин / Анатолий Просалов, Маргарита Крон / Мария Макурина, Кирилл Малов / Сергей Савичев, Денис Лукин / Александр Хохлов.