Шинель
Киноафиша Шинель

Спектакль Шинель

12+
Возраст 12+

О спектакле

Новая шинель для Акакия Акакиевича

Постановка о Акакий Акакиевич Башмачкине — мелком чиновнике, чья жизнь проходит среди бумажной рутины, обещает стать исключительным театральным событием. В этой интерпретации расказ о «маленьком человеке» приобретает новые яркие оттенки.

Психологический пазл

Режиссер Джемма Аветисян предлагает зрителям задуматься над вопросом: был ли Акакий жертвой обстоятельств или же его судьба — это результат множества роковых выборов, сделанных на протяжении жизни? Эта дилемма придает интригу спектаклю, заставляя публику внимательнее вглядываться в каждую деталь.

Музыка и либретто

Музыка Мурата Кабардокова, обладая кинематографичностью, становится не просто фоном, а настоящим участником повествования. Она преобразует повседневные события жизни Башмачкина в полноценный художественный опыт, создавая атмосферу гоголевского Петербурга.

Либретто Олега Ернева сохраняет дух и стиль оригинала, при этом подчеркивая сложность каждого персонажа. Это создает мощный диалог между классическим текстом и современным прочтением.

Спектакль-размышление

Эта постановка — не просто рассказ о судьбе Акакия Акакиевича. Она предлагает зрителям возможность осознать и понять сложность его обстоятельств, открывая отголоски вечных вопросов, актуальных и сегодня. Размышления о жизни, выборе и судьбе становятся центральной темой спектакля.

Купить билет на спектакль Шинель

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
15 марта воскресенье
18:00
Сибирский институт искусств им. Хворостовского Красноярск, Ленина, 22
28 марта суббота
18:00
Сибирский институт искусств им. Хворостовского Красноярск, Ленина, 22
17 апреля пятница
19:00
Сибирский институт искусств им. Хворостовского Красноярск, Ленина, 22
18 апреля суббота
18:00
Сибирский институт искусств им. Хворостовского Красноярск, Ленина, 22

В ближайшие дни

Гудвин шоу
0+
Детский
Гудвин шоу
22 марта в 11:00 Правобережный КЦ
от 700 ₽
Двадцать минут с ангелом
16+
Комедия
Двадцать минут с ангелом
17 апреля в 19:00 Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина
от 1300 ₽
Золушка
6+
Детский Музыка
Золушка
14 марта в 14:00 ДК железнодорожников
Билеты
