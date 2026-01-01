Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шинель
Киноафиша Шинель

Спектакль Шинель

Постановка
Глобус 12+
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Шинель» в Театре «Глобус»

В Театре «Глобус» представляют спектакль о жизни Акакия Акакиевича Башмачкина, неприметного чиновника, обитающего в сером и неприветливом городе. В его жизни появляется шинель – красивая, добротная и уютная. Тепло этой шинели помогает Акакию пережить одиночество, однако вскоре всё меняется.

Постановка сочетает трагедию и комедию, реальность и мистику, что сделает её интересной для зрителей, ценящих необычные интерпретации классики.

Сюжет спектакля

Акакий Акакиевич каждый день приходит на работу в департамент. Его будни — это серость и равнодушие сослуживцев. Всё меняется, когда в его жизни появляется шинель. Она становится источником тепла для «маленького человека»; лишь её комфорт способен согреть большую душу Акакия. Но счастье оказывается недолгим. Спектакль исследует тему одиночества и потерь, однако неожиданно переключается в жанр анекдота. В итоге трагедия переплетается с комедией, а реальность становится мистической.

Участие в фестивалях

  • 2023 г. — XV Международный Рождественский фестиваль искусств, Искитим и Болотное, Новосибирская область.
  • 2023 г. — V Всероссийский молодежный театральный фестиваль им. В. С. Золотухина, Барнаул.
  • 2023 г. — XXIV Международный театральный фестиваль Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева, Санкт-Петербург.

Гастроли спектакля

  • 2023 г. — Новокузнецк, Юрга.

Фотографии

Шинель Шинель Шинель Шинель Шинель Шинель Шинель Шинель Шинель Шинель Шинель Шинель Шинель Шинель Шинель Шинель
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше