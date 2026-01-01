Спектакль «Шинель» в Театре «Глобус»

В Театре «Глобус» представляют спектакль о жизни Акакия Акакиевича Башмачкина, неприметного чиновника, обитающего в сером и неприветливом городе. В его жизни появляется шинель – красивая, добротная и уютная. Тепло этой шинели помогает Акакию пережить одиночество, однако вскоре всё меняется.

Постановка сочетает трагедию и комедию, реальность и мистику, что сделает её интересной для зрителей, ценящих необычные интерпретации классики.

Сюжет спектакля

Акакий Акакиевич каждый день приходит на работу в департамент. Его будни — это серость и равнодушие сослуживцев. Всё меняется, когда в его жизни появляется шинель. Она становится источником тепла для «маленького человека»; лишь её комфорт способен согреть большую душу Акакия. Но счастье оказывается недолгим. Спектакль исследует тему одиночества и потерь, однако неожиданно переключается в жанр анекдота. В итоге трагедия переплетается с комедией, а реальность становится мистической.

Участие в фестивалях

2023 г. — XV Международный Рождественский фестиваль искусств, Искитим и Болотное, Новосибирская область.

2023 г. — V Всероссийский молодежный театральный фестиваль им. В. С. Золотухина, Барнаул.

2023 г. — XXIV Международный театральный фестиваль Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева, Санкт-Петербург.

Гастроли спектакля