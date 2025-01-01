Спектакль «Шинель» — детективно-социальная драма по Гоголю

Когда гаснет тепло человеческого сердца и равнодушие проникает в души, в мир приходит холод. Именно в это время зима поселяется в сердцах людей, хоронит под трауром снега целые города, а в них происходят странные и страшные события.

В одном из таких городов жил мелкий чиновник с забавным именем Акакий Акакиевич. Маленького роста, рыжеватый и подслеповатый, он ничем не выделялся среди окружающих. Но вскоре его жизнь обернулась настоящей загадкой: Акакий Акакиевич исчез, а рядом с Калинкиным мостом появился таинственный призрак, отбирающий у прохожих шинели.

Загадка исчезновения

В связи с этим были даны указания о ведении строжайшего розыска. Задача — поймать мертвеца любой ценой, живым или мертвым. Это превращает простой сюжет в захватывающую детективную линию, которая не оставит зрителей равнодушными.

Премьера

Не пропустите премьеру спектакля «Шинель» на сцене Краснодарского театра драмы имени Горького. Это уникальная возможность увидеть известную историю в новой интерпретации, соединяющей элементы драмы и детектива.