Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шинель
Киноафиша Шинель

Спектакль Шинель

Постановка
Краснодарский театр драмы им. Горького 12+
Режиссер Артем Акатов
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Шинель» — детективно-социальная драма по Гоголю

Когда гаснет тепло человеческого сердца и равнодушие проникает в души, в мир приходит холод. Именно в это время зима поселяется в сердцах людей, хоронит под трауром снега целые города, а в них происходят странные и страшные события.

В одном из таких городов жил мелкий чиновник с забавным именем Акакий Акакиевич. Маленького роста, рыжеватый и подслеповатый, он ничем не выделялся среди окружающих. Но вскоре его жизнь обернулась настоящей загадкой: Акакий Акакиевич исчез, а рядом с Калинкиным мостом появился таинственный призрак, отбирающий у прохожих шинели.

Загадка исчезновения

В связи с этим были даны указания о ведении строжайшего розыска. Задача — поймать мертвеца любой ценой, живым или мертвым. Это превращает простой сюжет в захватывающую детективную линию, которая не оставит зрителей равнодушными.

Премьера

Не пропустите премьеру спектакля «Шинель» на сцене Краснодарского театра драмы имени Горького. Это уникальная возможность увидеть известную историю в новой интерпретации, соединяющей элементы драмы и детектива.

Купить билет на спектакль Шинель

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
23 декабря вторник
18:30
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
от 2000 ₽
24 декабря среда
18:30
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
от 2000 ₽
7 января среда
17:00
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
от 900 ₽
8 января четверг
17:00
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
от 900 ₽

В ближайшие дни

Варшавская мелодия
16+
Премьера Драма
Варшавская мелодия
20 февраля в 18:30 Краснодарский театр драмы им. Горького
от 1200 ₽
Золотая антилопа
6+
Детский
Золотая антилопа
17 декабря в 10:30 Новый театр кукол
Билеты
Золотая антилопа
6+
Детский
Золотая антилопа
5 января в 16:00 Новый театр кукол
от 750 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше