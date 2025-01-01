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Шинель
Киноафиша Шинель

Спектакль Шинель

Постановка
Самарский театр драмы им. Горького 16+
Режиссер Евгения Тикиджи-Хамбурьян
Продолжительность 2 часа 20 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Современное прочтение классики: спектакль «Шинель»

Спектакль «Шинель» предлагает зрителям уникальное восприятие известного произведения Николая Васильевича Гоголя. Эта постановка погружает в атмосферу пустынных улиц Петербурга и поднимает важные вопросы одиночества и человеческой судьбы. Интересно, что спектакль будет интересен как взрослой аудитории, так и молодежи, которая только начинает знакомиться с произведениями классиков.

Адаптация и творчество

Специально для орского зрителя талантливые выпускники Российского института театрального искусства ГИТИС представили адаптированную инсценировку Артема Казюханова. Творческая группа умело воссоздает жизнь чиновника Башмачкина, как это задумал автор, но через призму современности.

Кинематографичность и погружение

Кинематографичные сцены спектакля увлекают и погружают в атмосферу, уводя от привычного восприятия классики. Выдержанный баланс повествования позволяет зрителям проникнуться и насладиться произведением, а сценография и спецэффекты усиливают веру в происходящее на сцене.

Обычные люди — классические истории

Постановка вновь напоминает, что классическое произведение часто рассказывает о жизни обычных людей, таких же, как мы с вами. Спектакль создан при поддержке ГИТИСа в рамках проекта «ДЕБЮТЫ В РОССИИ».

Детали спектакля

  • Продолжительность: 2 часа 40 минут с одним антрактом

Не упустите возможность увидеть такой «Шинели», какой вы еще не видели!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 26 сентября
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
18:30 от 300 ₽

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