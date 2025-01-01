Премьера танц-драмы «Шинель М» на Новой сцене Александринского театра

Творческое объединение МЭД готовит зрителям захватывающее событие — премьеру танц-драмы «Шинель М». Постановка была создана под руководством талантливого режиссера и хореографа Юрия Смекалова, который также выступает в роли генерального продюсера проекта. Соавтором идеи и сопродюсером стал Александр Злотников.

Сюжет и идеи спектакля

Танц-драма соединяет два времени и две истории любви. В 1820-х годах Гоголю было рассказано «анекдот», который стал основой его известной повести «Шинель». В этом рассказе чиновник сталкивается с первым большим чувством, теряя объект своей страсти и надежду на счастье. Спектакль переносит нас в сто лет спустя, когда режиссер Всеволод М решает поставить спектакль о судьбе Акакия Башмачкина.

В фантазии Юрия Смекалова история Акакия резонирует со страстями Всеволода, включая нежданную любовь и одержимость новым методом работы с актерами — «биомеханикой». Соединение живой музыки, танца и слова помогает раскрыть истинные чувства Акакия и предложить новый, наполненный надеждой финал.

Огромная близость к зрителю

На сцене-арене зрители становятся соучастниками событий, оказываясь в непосредственной близости к артистам и музыкантам. Юрий Смекалов делится своими мыслями: «Идея соединить Гоголя и театр Мейерхольда возникла при работе над концепцией декораций. Мы решили перенести действие в 1920-е годы, предложив, что режиссером спектакля будет сам Мейерхольд». Эта фантазия создает многослойность ассоциаций и дает возможность зрителям увидеть, как важно преодолевать внутренние страхи и находить силы для новой любви.

Команда спектакля

Выпускающая компания проекта — МЭД, объединение Юрия Смекалова. В команде спектакля также участвуют:

Композитор: Вартан Гноро

Режиссер драматических сцен: Илья Дель

Художник-постановщик: Елисей Шепелёв

Художник по костюмам: Сергей Илларионов

Художники по свету: Константин Бинкин, Ксения Котенёва

Художник по гриму: Ольга Костенецкая

Ассистент хореографа: Елена Чурилова

Ассистент режиссера: Ирина Эстерлис

Ассистент художника по костюмам: Анастасия Одинокова

Фотограф: Юлия Михеева

Видео: Павел Скворцов, Арсений Николаев, Павел Ашин

Действующие лица и исполнители

В спектакле можно увидеть замечательных исполнителей:

Акакий Б — Виталий Куликов/ Виталий Гудков

Всеволод М — Илья Дель/ Иван Батарев

Портной — Юрий Смекалов/ Олег Габышев

Шинель Кошка — Дарья Ионова/ Мария Ширинкина

Зинаида Р — Лаура Пицхелаури/ Елена Калинина

Русский мороз — Григорий Попов/ Павел Гасимов

Значительное лицо — уточняется

Начальник департамента — Антон Леонов

Не упустите возможность увидеть эту уникальную постановку, которая сочетает в себе музыку, танец и театральную драму, и погрузитесь в мир, где надежда и любовь имеют шанс на возрождение.