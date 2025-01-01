Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шинель М.
Киноафиша Шинель М.

Спектакль Шинель М.

16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Премьера танц-драмы «Шинель М» на Новой сцене Александринского театра

Творческое объединение МЭД готовит зрителям захватывающее событие — премьеру танц-драмы «Шинель М». Постановка была создана под руководством талантливого режиссера и хореографа Юрия Смекалова, который также выступает в роли генерального продюсера проекта. Соавтором идеи и сопродюсером стал Александр Злотников.

Сюжет и идеи спектакля

Танц-драма соединяет два времени и две истории любви. В 1820-х годах Гоголю было рассказано «анекдот», который стал основой его известной повести «Шинель». В этом рассказе чиновник сталкивается с первым большим чувством, теряя объект своей страсти и надежду на счастье. Спектакль переносит нас в сто лет спустя, когда режиссер Всеволод М решает поставить спектакль о судьбе Акакия Башмачкина.

В фантазии Юрия Смекалова история Акакия резонирует со страстями Всеволода, включая нежданную любовь и одержимость новым методом работы с актерами — «биомеханикой». Соединение живой музыки, танца и слова помогает раскрыть истинные чувства Акакия и предложить новый, наполненный надеждой финал.

Огромная близость к зрителю

На сцене-арене зрители становятся соучастниками событий, оказываясь в непосредственной близости к артистам и музыкантам. Юрий Смекалов делится своими мыслями: «Идея соединить Гоголя и театр Мейерхольда возникла при работе над концепцией декораций. Мы решили перенести действие в 1920-е годы, предложив, что режиссером спектакля будет сам Мейерхольд». Эта фантазия создает многослойность ассоциаций и дает возможность зрителям увидеть, как важно преодолевать внутренние страхи и находить силы для новой любви.

Команда спектакля

Выпускающая компания проекта — МЭД, объединение Юрия Смекалова. В команде спектакля также участвуют:

  • Композитор: Вартан Гноро
  • Режиссер драматических сцен: Илья Дель
  • Художник-постановщик: Елисей Шепелёв
  • Художник по костюмам: Сергей Илларионов
  • Художники по свету: Константин Бинкин, Ксения Котенёва
  • Художник по гриму: Ольга Костенецкая
  • Ассистент хореографа: Елена Чурилова
  • Ассистент режиссера: Ирина Эстерлис
  • Ассистент художника по костюмам: Анастасия Одинокова
  • Фотограф: Юлия Михеева
  • Видео: Павел Скворцов, Арсений Николаев, Павел Ашин

Действующие лица и исполнители

В спектакле можно увидеть замечательных исполнителей:

  • Акакий Б — Виталий Куликов/ Виталий Гудков
  • Всеволод М — Илья Дель/ Иван Батарев
  • Портной — Юрий Смекалов/ Олег Габышев
  • Шинель Кошка — Дарья Ионова/ Мария Ширинкина
  • Зинаида Р — Лаура Пицхелаури/ Елена Калинина
  • Русский мороз — Григорий Попов/ Павел Гасимов
  • Значительное лицо — уточняется
  • Начальник департамента — Антон Леонов

Не упустите возможность увидеть эту уникальную постановку, которая сочетает в себе музыку, танец и театральную драму, и погрузитесь в мир, где надежда и любовь имеют шанс на возрождение.

Режиссер
Юрий Смекалов
В ролях
Виталий Куликов
Виталий Гудков
Илья Дель
Иван Батарев
Юрий Смекалов

Фотографии

Шинель М. Шинель М. Шинель М. Шинель М. Шинель М. Шинель М. Шинель М. Шинель М. Шинель М. Шинель М. Шинель М. Шинель М. Шинель М. Шинель М. Шинель М. Шинель М. Шинель М. Шинель М. Шинель М. Шинель М.
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше