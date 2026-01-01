Шилклопер, Крамер, Чернакова. «Solo, Duo, Trio!»

Концерт джазового супертрио в клубе Алексея Козлова

В этом концерте встретятся три выдающихся музыканта: Аркадий Шилклопер, Даниил Крамер и Дарья Чернакова. Они представят программу «Solo, duo, trio!», где зрителей ждут как соло-выступления, так и дуэты, а также, конечно же, трио.

Аркадий Шилклопер и его творческий путь

Аркадий Шилклопер – уникальный мультиинструменталист, который играет на валторне, альпийском роге и флюгельгорне. Он известен своим широким диапазоном работы, от Большого Театра до экспериментальных проектов в жанрах прогрессив-фольк и фри-джаз. Среди наиболее интересных проектов – сотрудничество с Посольством дельфинов, где он создавал «Мелодию Земли», основанную на конкретных точках по 30-й параллели.

Шилклопер выступал с множеством оркестров и коллективов, крупных как в России, так и за рубежом, включая Московский арт-трио и различные симфонические оркестры в Европе и Америке.

Даниил Крамер – джазовый маэстро

Даниил Крамер, как и Шилклопер, занимает ведущее положение на российской джазовой сцене. Он участвует в большинстве отечественных джаз-фестивалей с 1984 года и представляет нашу страну на международных форумах в таких странах, как Франция, США, Австралия и многих других.

Крамер – организатор множества джазовых циклов, где соединяет классическую и джазовую музыку. Он активно сотрудничает с симфоническими оркестрами и ведет образовательные программы в Московском институте современного искусства.

Дарья Чернакова – новое лицо джаза

Дарья Чернакова – контрабасистка нового поколения, которая стремительно завоевывает популярность. Она является выпускницей Московской государственной консерватории им. Чайковского и приняла участие в проекте «Большой Джаз» на ТК «Культура». Чернакова стажировалась в США, играла на известных джазовых фестивалях и в легендарных клубах по всему миру.

В 2019 году она выпустила дебютный альбом «Maracujá», который получил высокую оценку и поддержку от правительства штата Сан-Паулу, а также премиальных музыкантов Бразилии.

Не упустите возможность насладиться живым джазом в исполнении этих талантливых музыкантов в уютной атмосфере Клуба. Концерт обещает быть незабываемым!