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Шилклопер – Крамер – Чернакова: «Solo, Duo, Trio!»
Билеты от 2000₽
Киноафиша Шилклопер – Крамер – Чернакова: «Solo, Duo, Trio!»

Шилклопер – Крамер – Чернакова: «Solo, Duo, Trio!»

12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте

Концерт джазового супертрио в клубе Алексея Козлова

Клуб будет рад предложить зрителям незабываемый джазовый вечер с участием выдающихся музыкантов. На сцену выйдет супертрио, в составе которого яркие фигуры нашей джазовой сцены: Аркадий Шилклопер, Даниил Крамер и Дарья Чернакова.

Аркадий Шилклопер и его уникальный стиль

Аркадий Шилклопер, мультиинструменталист и композитор, прославился своей мастерской игрой на таких инструментах, как валторна, альпийский рог и флюгельгорн. Его карьера охватывает различные жанры, включая прогрессив-фольк, этно-джаз и фри-джаз. Кроме того, он принимал участие в необычном проекте Посольства дельфинов, создании «Мелодии Земли», которая основана на конкретных точках 30-й параллели.

Даниил Крамер: джазовая легенда

Даниил Крамер, играющий на рояле, является важной фигурой в мире джаза с 1984 года. Его выступления прошли по всему миру, включая Францию, США и Австралию. Как организатор циклов «Джазовая музыка в академических залах», он создал множество проектов и программ с участием ведущих музыкантов.

Дарья Чернакова: новое поколение джаза

Дарья Чернакова, стремительно набирающая популярность контрабасистка, завершила обучение в МГК им. Чайковского. Её талант был признан на международной арене, а её дебютный альбом «Maracujá» высоко оценили в Бразилии, за что получила грант штата Сан-Паулу. Дарья делила сцену с великими мастерами джаза и выступала в знаменитых клубах по всему миру.

Программа вечера

Программа под названием «Solo, duo, trio!» включает как сольные номера, так и дуэты, при этом особое внимание будет уделено композициям Аркадия Шилклопера и авторским версиям джазовых стандартов.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого джазового вечера с талантливыми музыкантами. Вас ждет вечер, наполненный эмоциями и качественной музыкой!

Купить билет на концерт Шилклопер – Крамер – Чернакова: «Solo, Duo, Trio!»

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20:00
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