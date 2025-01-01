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Шикарная свадьба
Киноафиша Шикарная свадьба

Спектакль Шикарная свадьба

Постановка
Новый экспериментальный театр 16+
Продолжительность 2 часа 10 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Шикарная свадьба» в Новом Экспериментальном театре: комедия на грани фола

Приглашаем вас на веселую историю о том, что не всякий мальчишник заканчивается свадьбой! Спектакль «Шикарная свадьба» расскажет о неожиданном повороте событий, который может произойти в самый ответственный момент.

Сюжет

Главный герой, с нетерпением ожидающий своего бракосочетания, просыпается в свадебном номере рядом с незнакомой девушкой. Как он оказался в такой ситуации? Что делать, чтобы исправить ее до того, как все узнают? Уморительные попытки жениха разобраться в произошедшем заставят вас смеяться до слез.

Театральная магия

Спектакль наполнен комичными ситуациями и неожиданными поворотами сюжета. Он приглашает зрителей задуматься о том, как важно быть внимательным к деталям, даже в самый радостный день. Яркие персонажи, искрометный юмор и захватывающая игра актеров сделают вечер незабываемым.

Билеты можно приобрести на сайте театра и в кассах. Подготовьте хорошее настроение, чтобы вместе с нами погрузиться в атмосферу смеха и веселья!

Режиссер
Отар Джангишерашвили
В ролях
Максим Чекашкин
Виолетта Койфман
Анастасия Макаричева
Виталий Мелешников
Тамара Конопатова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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