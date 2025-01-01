Меню
Шик Викторианской эпохи. Лекция Натальи Федоровой
Билеты от 2000₽
Исследуем «Шик викторианской эпохи» на лекции Наталии Федоровой

Мы приглашаем вас на увлекательную встречу с искусствоведом Наталией Фёдоровой, где мы погрузимся в атмосферу викторианской эпохи. Это уникальная возможность не только узнать о культурных и исторических особенностях периода правления королевы Виктории, но и сопоставить их с событиями современности.

Темы встречи

Во время нашего обсуждения мы коснемся ключевых аспектов той эпохи:

  • Промышленная революция и её влияние на общество;
  • Колониальное могущество Британии;
  • История коронации монархов;
  • Взаимоотношения между Британской и Российской империями.

Коктейли для вдохновения

Чтобы сделать ваше пребывание комфортным и приятным, мы предлагаем попробовать авторские коктейли Dry&wet. Особенно рекомендуем вам поинтересоваться у барменов любимым напитком королевы — Soyeur au Champagne. Это может стать отличным акцентом вашей вечерней встречи с искусством!

Ждем вас 22 сентября в 19:30, чтобы вместе исследовать это захватывающее время и его наследие!

22 сентября
Dry & Wet Москва, Тверская, 27, стр. 1
19:30 от 2000 ₽

