Исследуем «Шик викторианской эпохи» на лекции Наталии Федоровой

Мы приглашаем вас на увлекательную встречу с искусствоведом Наталией Фёдоровой, где мы погрузимся в атмосферу викторианской эпохи. Это уникальная возможность не только узнать о культурных и исторических особенностях периода правления королевы Виктории, но и сопоставить их с событиями современности.

Темы встречи

Во время нашего обсуждения мы коснемся ключевых аспектов той эпохи:

Промышленная революция и её влияние на общество;

Колониальное могущество Британии;

История коронации монархов;

Взаимоотношения между Британской и Российской империями.

Коктейли для вдохновения

Чтобы сделать ваше пребывание комфортным и приятным, мы предлагаем попробовать авторские коктейли Dry&wet. Особенно рекомендуем вам поинтересоваться у барменов любимым напитком королевы — Soyeur au Champagne. Это может стать отличным акцентом вашей вечерней встречи с искусством!

Ждем вас 22 сентября в 19:30, чтобы вместе исследовать это захватывающее время и его наследие!