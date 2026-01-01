Спектакль-променад по мотивам поэмы-мистерии Иосифа Бродского «Шествие» в Студии театрального искусства

Студия театрального искусства (СТИ) представляет уникальный спектакль-променад по мотивам поэмы-мистерии Иосифа Бродского «Шествие», который организует педагог ГИТИСа Вера Камышникова. Действие начинается в гардеробе, продолжаясь в фойе и на лестницах театра. Это история, где внутренние вопросы главного героя важнее любых ответов.

Поэма Иосифа Бродского «Шествие» была написана, когда автору было всего 21 год. Хотя поэт считал её несовершенной и не включил в академическое издание, в ней звучат размышления о жизни, смерти, одиночестве, любви и творчестве. Современные читатели могут найти в произведении отклики на личные переживания, скрывающиеся в трогательных и иногда смешных романсах персонажей.

Вера Камышникова, режиссер: «Поэма стала свидетельством взросления. На фоне дождливого Петербурга поэт, будто хроникер, движется вместе со своими героями, открывая им мир и судьбы, скрывающиеся за повседневной реальностью.»

Спектакль «Шествие» впервые начал играться в формате «прогонов со зрителями» с 17 февраля 2011 года. Капитальное возобновление спектакля состоялось 14 ноября 2019 года. В 2020 году он был удостоен театральной премии газеты «Московский комсомолец» в категории «Лучший спектакль-променад». Обратите внимание, что спектакль запрещён для детей.

Условия просмотра

Уважаемые зрители, имейте в виду, что это не традиционный спектакль в зрительном зале. Действие проходит в фойе, гардеробе и на лестницах театра, и большую часть времени вы проводите на ногах. Мы очень ценим вашу понимание, особенно касательно удобства просмотра для людей с ограниченными возможностями и пожилых зрителей.