«Шестикрылый серафим» — современная интерпретация Горького

Спектакль «Шестикрылый серафим» — это свежая интерпретация знаменитой пьесы Максима Горького «На дне», созданная выдающимся режиссером и заслуженным деятелем искусств России Юрием Томошевским. В своей работе он демонстрирует, что универсальные темы пьесы остаются актуальными и в наши дни.

Идея и оформление

Название спектакля, вдохновленное пушкинским «Пророком», намекает на глубокие философские подтексты, которые будут исследоваться на сцене. Оформление, разработанное талантливым художником Ириной Михайловной Бируля, поражает своей ажурной и прозрачной эстетикой. Сцена наполнена разбитыми оконными рамами и осколками «стекла», создавая впечатление легкости и эфемерности. Однако над этой хрупкой конструкцией парит ангел, высвеченный лучом света, который осеняет пространство, сотканное из воздуха.

Живое дыхание театра

Актеры драматической труппы филармонии стремятся наполнить метафорическое «дно» своей энергией и жизнью. Они делают всё возможное, чтобы зрители почувствовали настоящую человечность и сопереживание, несмотря на мрачные обстоятельства, изображенные на сцене.

Хореография и пластика

В спектакле также участвует молодая и талантливая хореограф Ирина Ляховская, которая создала развернутые пластические картины. Эти хореографические элементы не просто дополняют сюжет, но и добавляют ему бытийного смысла. Они заставляют зрителей проникнуться состраданием и любовью не только к тем, кто живет «без солнца», но и к человечеству в целом.

Приходите на «Шестикрылого серафима», чтобы увидеть, как классическая пьеса оживает на современном театральном языке, поднимая важные вопросы о жизни и человеческой сущности.