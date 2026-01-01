Концерт «Шестая симфоническая академия» на сцене центра «Сириус»

10 июня на Главной сцене Концертного центра «Сириус» состоится концерт «Шестая симфоническая академия». Это событие продолжает одноимённый образовательный проект, который Концертный центр «Сириус» и Российский национальный молодёжный симфонический оркестр (РНМСО) реализуют с 2021 года.

«Симфоническая академия» — это уникальный практикум для юных музыкантов. В течение недели артисты РНМСО становятся наставниками для талантливых учеников со всех уголков России. Итогом этого проекта станет концерт, на котором участники академии выступят вместе со своими наставниками в составе оркестра.

Первое отделение

В первом отделении зрителей ожидает выступление признанных исполнителей, лауреатов Международного конкурса имени П. И. Чайковского. В Двойном концерте Брамса ля минор сольные партии исполнят концертмейстер РНМСО Елена Таросян (скрипка) и заслуженный артист Республики Армения Нарек Ахназарян (виолончель).

Второе отделение

Во втором отделении прозвучит музыка таких композиторов, как Бетховен, Брамс, Чайковский, Малер и Шостакович. Участники академии встретятся с произведениями, значимыми для истории симфонической музыки. Каждый из фрагментов великих симфоний, представленных в концерте, рассказывает о драматическом пути от конфликта к итогу, будь то триумф или трагедия. Ведущий концерта Ярослав Тимофеев поможет слушателям понять внутреннюю логику этих произведений и связи между частями симфонии.

Программа концерта

I отделение:

Рихард Вагнер (1813–1883) — Увертюра к опере «Тангейзер»

Иоганнес Брамс (1833–1897) — Концерт для скрипки и виолончели с оркестром ля минор, ор. 102 Солисты — Елена Таросян (скрипка), Нарек Ахназарян (виолончель)



II отделение:

Людвиг ван Бетховен (1770–1827) — Симфония № 5 до минор, ор. 67, IV. Allegro

Иоганнес Брамс (1833–1897) — Симфония № 3 фа мажор, ор. 90, III. Poco allegretto

Пётр Чайковский (1840–1893) — Симфония № 6 си минор, ор. 74 («Патетическая»), III. Allegro molto vivace

Апофеоз из балета «Лебединое озеро», ор. 20

Густав Малер (1860–1911) — Симфония № 5 до-диез минор, IV. Adagietto

Дмитрий Шостакович (1906–1975) — Симфония № 10 ми минор, ор. 93, II. Allegro

Продолжительность концерта — 1 час 50 мин с антрактом. Обратите внимание, что программа может изменяться.