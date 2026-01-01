10 июня на Главной сцене Концертного центра «Сириус» состоится концерт «Шестая симфоническая академия». Это событие продолжает одноимённый образовательный проект, который Концертный центр «Сириус» и Российский национальный молодёжный симфонический оркестр (РНМСО) реализуют с 2021 года.
«Симфоническая академия» — это уникальный практикум для юных музыкантов. В течение недели артисты РНМСО становятся наставниками для талантливых учеников со всех уголков России. Итогом этого проекта станет концерт, на котором участники академии выступят вместе со своими наставниками в составе оркестра.
В первом отделении зрителей ожидает выступление признанных исполнителей, лауреатов Международного конкурса имени П. И. Чайковского. В Двойном концерте Брамса ля минор сольные партии исполнят концертмейстер РНМСО Елена Таросян (скрипка) и заслуженный артист Республики Армения Нарек Ахназарян (виолончель).
Во втором отделении прозвучит музыка таких композиторов, как Бетховен, Брамс, Чайковский, Малер и Шостакович. Участники академии встретятся с произведениями, значимыми для истории симфонической музыки. Каждый из фрагментов великих симфоний, представленных в концерте, рассказывает о драматическом пути от конфликта к итогу, будь то триумф или трагедия. Ведущий концерта Ярослав Тимофеев поможет слушателям понять внутреннюю логику этих произведений и связи между частями симфонии.
Продолжительность концерта — 1 час 50 мин с антрактом. Обратите внимание, что программа может изменяться.