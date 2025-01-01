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Шесть сеансов у психотерапевта
Киноафиша Шесть сеансов у психотерапевта

Шесть сеансов у психотерапевта

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкально-поэтический спектакль-концерт в Доме Кочневой. Посвящение русским поэтессам

Представляем вашему вниманию уникальный спектакль, который можно охарактеризовать как музыкально-поэтический концерт. В этом произведении переплетаются различные жанры, создавая атмосферу глубокой эмоциональной связи с литературой.

Незаслуженно забытые имена

Всем ценителям отечественной литературы знакомо имя поэтессы Беллы Ахмадулиной. Однако наш спектакль направлен на то, чтобы вернуть в общественное сознание имена других российских поэтесс, которые сейчас редко звучат в концертных и театральных залах. В программе представлены произведения таких авторов, как:

  • Инна Лиснянская
  • Инна Кашежева
  • Римма Казакова
  • Тамара Жирмунская
  • Светлана Кузнецова
  • Юлия Друнина
  • Новелла Матвеева

Поэзия шестидесятых

Мы хотим посвятить этот спектакль всем нашим соотечественницам, писавшим искренние и честные стихи в особенное время — шестидесятые годы XX века. Это был период, когда женская поэзия открывала новые горизонты и давала возможность выразить глубокие чувства и переживания.

Интересно, что пьеса Иланы Чубаровой начинается с визита очаровательной дамы к психотерапевту, что добавляет интригу и делает спектакль еще более увлекательным.

Исполнители и детали

В спектакле выступят:

  • Светлана Малецкая
  • Владимир Водянников (мелодика пиано)

Режиссером проекта выступает Владимир Сиваков.

Продолжительность спектакля: 1 час 15 минут без антракта.

Не упустите возможность насладиться поэзией, которая вдохновляет и трогает душу. Ждем вас!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 4 октября
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
19:00 от 700 ₽

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