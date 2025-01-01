Новая опера Эдварда Ламберта: «Шестеро персонажей в поисках сцены»

Театральный мир готовится к премьере оперы британского композитора Эдварда Ламберта ( род. 1951) «Шесть персонажей в поисках сцены», созданной по мотивам знаменитой пьесы Луиджи Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора». Либретто перевела на русский язык Мария Фомичёва, которая также выступает в роли режиссера спектакля.

На музыкальном руководстве и дирижировании будет работать Сергей Михеев. Художник постановки Станислав Фесько, а за костюмы отвечает Наталья Осмоловская. Эта опера, впервые представленная в 2014 году в театре «Музыкальная труппа» в Брайтоне, станет важным шагом в расширении репертуара театра, который стремится открывать зрителям и профессионалам ранее неизвестные партитуры.

Интерпретация театра и музыки

В словах Марии Фомичёвой содержится глубокий смысл: « Шесть персонажей в поисках сцены» – это наши размышления о природе театра и его взаимодействии с музыкой, которая является более древней стихией. Спектакль исследует человеческую природу в её несовершенстве, открывая внутреннюю борьбу персонажей, наполненных страстью, любовью и болью. Это шанс не просто наблюдать, а чувствовать живое искусство.»

Сюжет: столкновение реальности и игры

Действие оперы разворачивается в театре, где режиссер работает над новой пьесой. Неожиданно появляются шесть персонажей, возникших в воображении автора, который оставил своё произведение незавершённым. Персонажи – Отец, Мать, Падчерица, Сын и двое младших детей – стремятся выразить свои эмоциональные переживания. В ходе рассказа они понимают, что их история на самом деле представляет собой сразу несколько версий событий, каждая из которых имеет право на существование.

Финал оперы оставляет зрителя в раздумьях: старшие персонажи покидают театр, в то время как младшие остаются, не имея возможности вернуться в реальную жизнь. Режиссер утверждает, что всё происходящее – лишь игра, в то время как Отец настаивает на правдивости реальности. Эта многослойность сюжета и взаимодействие персонажей делают оперу Эдварда Ламберта особенным событием для всех ценителей театрального искусства.