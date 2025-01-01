Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шесть персонажей в поисках автора
Киноафиша Шесть персонажей в поисках автора

Спектакль Шесть персонажей в поисках автора

Постановка
Республиканский немецкий драматический театр
Продолжительность 3 часа (с антрактом)

О спектакле

Спектакль «Шесть персонажей в поисках автора»

«Шесть персонажей в поисках автора» по пьесе итальянского драматурга Луиджи Пиранделло впервые была опубликована в 1921 году. Это произведение состоит из трех актов и затрагивает важные темы взаимоотношений между реальностью и воображением, искусством и жизнью.

Сюжет и персонажи

В пьесе представлены две группы персонажей. Первая группа включает персонажей ещё ненаписанной комедии: Отца, Мать, Падчерицу, Сына и Младших детей (девочку и мальчика, которые не произносят ни слова), а также Мадам Паче, «лицо, впоследствии исключенное». Вторая группа состоит из актёров и служащих театра, которых возглавляет Директор.

Действие начинается, когда Отец приводит свою семью в театр. Поскольку автор бросил своё произведение, персонажи стремятся выразить свои эмоции и страсти. Их взаимодействие с актёрами становится основой для сложной истории, в которой каждый персонаж отстаивает своё видение и свою правоту. В финале старшие уходят из театра, оставляя младших, которые, по сюжету, обречены на гибель. Директор утверждает, что всё происходящее — это лишь игра, тогда как Отец настаивает на том, что это — сама реальность.

Влияние и успех

Римская премьера «Шести персонажей в поисках автора» вызвала настоящий скандал: часть зрителей была возмущена высказываниями о относительности истины и добра. Несмотря на это, с 1922 года пьеса начала пользоваться огромным успехом на сценах Лондона и Нью-Йорка, став самой известной среди произведений Пиранделло и принёсшей автору международную известность.

Причины для посещения

Пьеса оказала значительное влияние на многих драматургов, в том числе на представителей «театра абсурда», таких как Самюэль Беккет, Юджин Ионеско и Жан Жене. Эта многослойная работа предоставляет зрителю уникальную возможность задуматься о границах искусства и реальности. Мы по-прежнему заняты подготовкой спектакля, но точно знаем, что кто-то должен прийти, чтобы кого-то найти, и что всем участникам предстоит сыграть свою роль.

Купить билет на спектакль Шесть персонажей в поисках автора

Помощь с билетами
В других городах
Январь
31 января суббота
18:00
Республиканский немецкий драматический театр г. Алматы, ул. Папанина 70/1
от 6000 ₽

В ближайшие дни

Новогодние ёлки в ТеатРоне
Детские елки
Новогодние ёлки в ТеатРоне
28 декабря в 12:00 Культурное пространство «ТеатРон»
от 7700 ₽
И падал волшебно снег...
Детские елки Детский
И падал волшебно снег...
20 декабря в 15:00 Дворец Школьников
от 2500 ₽
Снежная королева
Детский Интерактивный
Снежная королева
27 декабря в 14:00 Республиканский немецкий драматический театр
от 5000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше