Спектакль Шесть персонажей с вопросами к автору. Книжный клуб

Книжный клуб «Шесть персонажей с вопросами к автору» в арт-пространстве «Маяк»

Дорогие зрители! В новом сезоне 2024/2025 мы рады представить обновленный Книжный клуб в арт-пространстве «Маяк». Этот сезон обещает быть особенно интересным!

Что такое «Шесть персонажей с вопросами к автору»?

«Шесть персонажей с вопросами к автору» — это экспериментальный проект, который объединяет литературу и театр. Он предоставляет уникальную возможность переосмысления романа средствами театрального искусства. На сцене встретятся 1 режиссер, 1 автор и 6 героев новых произведений известных современных писателей, исполняемых артистами театра. Эти персонажи наконец-то смогут задать вопросы своим создателям и разобраться в своих литературных судьбах.

Формат мероприятия

В начале вечера артисты театра представят перформанс, основанный на сюжете книги. После этого зрители смогут участвовать в обсуждении вместе с героями романа и автором. Каждый раз формат встречи будет уникальным, что сделает каждое мероприятие неповторимым.

Первая встреча

Первая встреча проекта «Шесть персонажей» состоится 19 апреля в 18:00 на Малой сцене Маяковки. В этот вечер мы обсудим роман Яны Вагнер «Тоннель». Вместе с героями книги и автором вы сможете разобраться в том, что именно произошло в тоннеле, и в режиме онлайн вынести свой вердикт: кто же виновен?

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного диалога между литературой и театром!