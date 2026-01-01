Спектакль Шесть часов вечера после войны

Музыкальная героическая комедия в Самарском театре оперы и балета

Музыкальный спектакль «В шесть часов вечера после войны» в постановке режиссера Валерия Меркулова и художника Натальи Чабаненко основан на легендарном одноименном фильме Ивана Пырьева. Однако, спектакль не повторяет фильм в точности, а предлагает зрителям более сложную сюжетную канву, дополненную военными песнями Тихона Хренникова, ставшего автором музыки к оригинальной киноленте.

«Для зрителя это возможность соприкоснуться с эпохой, музыкой и культурой, которые помогли нашим дедам и прадедам совершить великий подвиг, который мы сегодня чтим превыше всего», – подчеркивает художественный руководитель театра Георгий Исаакян.

Творческий состав

Музыкальный руководитель и дирижер: Ярослав Ткаленко

Режиссер-постановщик: Валерий Меркулов - Заслуженный деятель искусств России, Лауреат премии Правительства России

Художник-постановщик: Наталья Чабаненко

Художник по свету: Юлия Айнетдинова

Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Натальи Сац

Недавно Первый в мире профессиональный театр оперы, балета и симфонической музыки для детей отметил свое 50-летие. За эти годы театр создал огромную репертуарную базу и сформировал труппу из выпускников ведущих музыкальных учебных заведений России, таких как музыкальный институт им. Гнесиных и ГИТИС.

В конце 1979 года, в Международный год ребенка, было завершено строительство уникального здания театра, которое украшает скульптура Синей птицы. Это здание продолжает впечатлять всех, кто хоть раз побывал здесь.

Несмотря на многообразие своей деятельности, главное предназначение Первого в мире Музыкального Театра для юных – создание высокопрофессиональных музыкальных спектаклей. В театре работают артисты оперы, балета и симфонический оркестр, что позволяет достигать высокого уровня исполнения.