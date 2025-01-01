Спектакль Шесть блюд из одной курицы

Меню
Шесть блюд из одной курицы
Постановка
Русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац
Продолжительность 2 часа

О спектакле

Комедия «Шесть блюд из одной курицы»

Театр им. Н. Сац представляет спектакль, посвященный юбилею одной из примадонн театра, заслуженной артистке Республики Казахстан, талантливейшей актрисе Валерии Георгиевне Крымской. Она прослужила более полувека на сцене театра для детей и юношества им. Наталии Сац.

Сюжет спектакля

«Шесть блюд из одной курицы» — авантюрная комедия о «большой» материнской любви, сметающей все на своем пути. Главная героиня, властная мать, безумно любит своего 40-летнего сына и мечтает его женить. Поддавшись своему огромному желанию осчастливить отпрыска, она открывает брачное агентство на дому и начинает устраивать смотрины невест.

Женщина не может смириться с тем, что ее сын давно вырос и самостоятельно принимает решения. Она искренне считает, что без ее чуткого руководства ему не удастся наладить свою личную жизнь. Более того, согласно ее мнению, среди подруг сына нет ни одной достойной женщины. Попытка сына привести в дом потенциальную невесту обернулась неудачей: особа не способна даже приготовить шесть блюд из одной курицы.

Комедия и мораль

Эта история полна комедийных и трогательных моментов, где на первый план выходят нелепые обстоятельства и ироничные конфузы, которые подкидывает сама жизнь. Мораль пьесы проста: ради счастья и благополучия своего единственного сына мать готова на все, однако контролировать чувства сорокалетнего чада оказывается миссией невыполнимой.

Январь
25 января воскресенье
18:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 3000 ₽

