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Шесть блюд из одной курицы
Киноафиша Шесть блюд из одной курицы

Спектакль Шесть блюд из одной курицы

Комедия положений про чрезмерную материнскую любовь
Постановка
Самарский театр драмы им. Горького 16+
Режиссер Валерий Гришко
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Семейная драма о любви и искуплении

В мире женщин можно потеряться, но бывает лишь одна, с которой хочется провести жизнь. В новом спектакле  зрители увидят запутанную историю о любви, семейных узах и искуплении.

Сюжет

В центре сюжета – властная мать, которая безумно любит своего 40-летнего сына. В стремлении устроить его личную жизнь, она решается на радикальные меры, открыв собственное брачное агентство. Мама устраивает смотрины невест прямо у себя дома, но каждая из девушек не вызывает у сына никакого восторга. У героя и без того хватает проблем: его бизнес находится на грани краха, и ему приходится решать множество вопросов.

Возвращение прошлого

Ситуация накаляется, когда на пороге появляется бывшая жена героя. Она — та самая женщина, из-за которой когда-то распалась их семья. Мать осознает, что именно она сломала их счастье и теперь пытается исправить свои ошибки. Можно ли войти в одну реку дважды? Этот вопрос становится главной интригой спектакля.

Интересные факты

Спектакль не только затрагивает темы любви и семейных отношений, но и исследует вопросы прощения и возможности начать всё заново. Актерский состав включает известных исполнителей, которые привнесут в роли глубину и эмоциональность.

Не упустите шанс погрузиться в эту трогательную историю, где переплетаются судьбы, чувства и непростые решения. Спектакль обещает стать настоящим театральным событием!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 19 сентября
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
18:30 от 400 ₽
Самара, 19 октября
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
18:00 от 400 ₽

Фотографии

Шесть блюд из одной курицы Шесть блюд из одной курицы Шесть блюд из одной курицы Шесть блюд из одной курицы

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7 марта 2025 07:00
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