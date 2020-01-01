Спектакль Шерлок. Продолжение

Постановка по мотивам рассказа «Пестрая лента»

После успеха недавнего хита Детского театра теней «Шерлок», на сцене появляется новая постановка, основанная на рассказе Артура Конан Дойла «Пестрая лента». В этой версии Холмса и Ватсона представляют не только актеры, но и куклы, а также тени — что придает спектаклю особую тонкость и драматизм.

Игра актеров и пародии

Особое внимание стоит уделить игре актеров, которые на радость зрителям пародируют сразу несколько знаменитых исполнителей. На сцене можно увидеть не только отсылки к Бенедикту Камбербатчу с Мартином Фриманом, но и к легендарным Василию Ливанову и Виталию Соломину, ставшими культовыми благодаря своей роли в советской адаптации «Шерлока Холмса».