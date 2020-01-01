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Шерлок. Продолжение
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Киноафиша Шерлок. Продолжение

Спектакль Шерлок. Продолжение

Вторая серия кукольно-теневого детектива
Постановка
Детский театр теней 12+
Режиссер Лариса Волкова, Кирилл Левшин, Виктор Никоненко
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Постановка по мотивам рассказа «Пестрая лента»

После успеха недавнего хита Детского театра теней «Шерлок», на сцене появляется новая постановка, основанная на рассказе Артура Конан Дойла «Пестрая лента». В этой версии Холмса и Ватсона представляют не только актеры, но и куклы, а также тени — что придает спектаклю особую тонкость и драматизм.

Игра актеров и пародии

Особое внимание стоит уделить игре актеров, которые на радость зрителям пародируют сразу несколько знаменитых исполнителей. На сцене можно увидеть не только отсылки к Бенедикту Камбербатчу с Мартином Фриманом, но и к легендарным Василию Ливанову и Виталию Соломину, ставшими культовыми благодаря своей роли в советской адаптации «Шерлока Холмса».

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Детский театр теней Москва, Измайловский б-р, 60/10
17:00 от 600 ₽

Фотографии

Шерлок. Продолжение Шерлок. Продолжение Шерлок. Продолжение Шерлок. Продолжение Шерлок. Продолжение Шерлок. Продолжение

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