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Шерлок Холмс
Киноафиша Шерлок Холмс

Спектакль Шерлок Холмс

Постановка
Краснодарский театр драмы им. Горького 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Шерлок Холмс» – непревзойденное расследование в Краснодарском театре драмы

Краснодарский театр драмы имени Горького представляет новый спектакль по мотивам произведений Артура Конан Дойла – «Шерлок Холмс». Инсценировка, созданная Ника Ратманской, погружает зрителей в мир загадок и тайн, который так любим поклонниками классической литературы.

Режиссер и постановка

Спектакль поставлен талантливым режиссером Арсением Фогелевым, который известен своими оригинальными интерпретациями классических произведений. Его работы всегда отличаются глубиной и вниманием к деталям, что обещает сделать «Шерлока Холмса» незабываемым событием театрального сезона.

О чем спектакль?

«Шерлок Холмс» – это не просто детективная история, а настоящая театральная драма, в которой раскрываются характеры героев и их внутренние конфликты. Зрители смогут следить за процессом расследования и погрузиться в атмосферу викторианского Лондона, где каждое действие имеет свои последствия.

Что ожидать?

На сцене будет представлено множество захватывающих сцен, полных неожиданных поворотов и интриг. Спектакль обещает быть не только увлекательным, но и визуально впечатляющим благодаря современным сценическим решениям и яркому костюмированию.

Не пропустите!

Премьера «Шерлока Холмса» состоится в ближайшее время. Билеты уже в продаже, и их количество ограничено. Это уникальная возможность увидеть знакомую историю в новом свете и в исполнении талантливых актеров Краснодарского театра драмы.

Для получения дополнительной информации о спектакле и покупке билетов, посетите официальный сайт театра. Погрузитесь в мир Шерлока Холмса и его верного друга доктора Ватсона – вы не пожалеете!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 10 сентября
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
18:30 от 700 ₽
Краснодар, 11 сентября
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
18:30 от 700 ₽
Краснодар, 12 сентября
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
18:30 от 700 ₽
Краснодар, 13 сентября
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
17:00 от 700 ₽

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