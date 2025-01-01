Меню
Шерлок Холмс и доктор Ватсон
Билеты от 700₽
Киноафиша Шерлок Холмс и доктор Ватсон

Спектакль Шерлок Холмс и доктор Ватсон

6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Музыкальный детектив «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»

Приглашаем вас на незабываемое театральное представление – музыкальный детектив «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». Этот спектакль-игра наполнен азартом, театральной магией и здоровым юмором. Артисты мастерски рассказывают детективные истории о знаменитом сыщике Шерлоке Холмсе и его преданном друге докторе Джоне Ватсоне.

Чудеса театральной магии и музыка «The Beatles»

В спектакле актеры с легкостью перевоплощаются в множество персонажей, играя на различных музыкальных инструментах. Зрителей ждут знаменитые хиты легендарной группы «The Beatles», которые добавляют музыкальную изюминку в каждую сцену.

Для всех возрастов

Спектакль ориентирован на широкую зрительскую аудиторию. Дети смогут развить свое воображение и фантазию, а взрослые откроют для себя новые грани знакомых с детства историй. Это идеальное времяпрепровождение для всей семьи, которое подарит веселье и незабываемые эмоции.

Творческая команда

Сценическая адаптация и режиссура принадлежат талантливому Д.А. Мирному, а на сцене зрителей ждут выдающиеся артисты О. Румянцева и И. Исаев.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного theatrical experience!

Купить билет на спектакль Шерлок Холмс и доктор Ватсон

Октябрь
18 октября суббота
17:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 700 ₽

