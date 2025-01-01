Шерил «Pepsii» Райли. Вокальный мастер-класс

Мастер-класс Шерил Пепси Райли: джаз, соул и грёзы на сцене

Приглашаем вас на уникальное событие – мастер-класс с Шерил Пепси Райли, американской звездой джаз-, соул- и госпел-вокала. Это мероприятие проходит в рамках её гастрольного тура с супертрио Interplay. Шерил выйдет на сцену, чтобы поделиться высоким мастерством и зарядить зал доброй энергетикой.

Зажигательная Атмосфера

Вас ждёт непередаваемая атмосфера: Шерил вовлечёт всех присутствующих в процесс познания. Вы сможете петь, веселиться и получать уникальные знания от корневой госпел-певицы из Нью-Йорка. Шерил Пепси Райли – это не просто артистка, это целая эпоха, уже четыре десятилетия она остаётся иконой поп-культуры.

История Успеха

Шерил прославилась благодаря совместной работе с группой топ-продюсеров Full Force, когда был записан женский гимн “Thanks For My Child”, ставший хитом. Укрепив свою репутацию как вокалистка и сонграйтер, она начала актёрскую карьеру. По сей день она исполняет ведущие роли, в том числе играет Глорию в популярном телесериале “House Of Payne”.

Виртуозный Аккомпаниатор

Помогать Шерил будет Томаш Бура, клавишник-виртуоз с репутацией новатора. Этот музыкальный гений перебрался в Лондон в 2011 году и сотрудничал с такими мэтрами, как Харви Мейсон, Марк Мондезир и Гатри Гован. Его рекорды звучат на BBC1, JAZZ FM, MTV и многих других платформах, что сделало его имя известным на мировом уровне.

Сюрпризы для Зрителей

Каждый участник мастер-класса получит подарок от организаторов – сертификат, украшенный автографом Шерил. Это станет не только приятным воспоминанием, но и символом участия в уникальном культурном событии.

Не упустите шанс увидеть и услышать живую легенду жанра и погрузиться в волшебство джазовой музыки!