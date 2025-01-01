Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шерил «Pepsii» Райли. Вокальный мастер-класс
Киноафиша Шерил «Pepsii» Райли. Вокальный мастер-класс

Шерил «Pepsii» Райли. Вокальный мастер-класс

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Мастер-класс Шерил Пепси Райли: джаз, соул и грёзы на сцене

Приглашаем вас на уникальное событие – мастер-класс с Шерил Пепси Райли, американской звездой джаз-, соул- и госпел-вокала. Это мероприятие проходит в рамках её гастрольного тура с супертрио Interplay. Шерил выйдет на сцену, чтобы поделиться высоким мастерством и зарядить зал доброй энергетикой.

Зажигательная Атмосфера

Вас ждёт непередаваемая атмосфера: Шерил вовлечёт всех присутствующих в процесс познания. Вы сможете петь, веселиться и получать уникальные знания от корневой госпел-певицы из Нью-Йорка. Шерил Пепси Райли – это не просто артистка, это целая эпоха, уже четыре десятилетия она остаётся иконой поп-культуры.

История Успеха

Шерил прославилась благодаря совместной работе с группой топ-продюсеров Full Force, когда был записан женский гимн “Thanks For My Child”, ставший хитом. Укрепив свою репутацию как вокалистка и сонграйтер, она начала актёрскую карьеру. По сей день она исполняет ведущие роли, в том числе играет Глорию в популярном телесериале “House Of Payne”.

Виртуозный Аккомпаниатор

Помогать Шерил будет Томаш Бура, клавишник-виртуоз с репутацией новатора. Этот музыкальный гений перебрался в Лондон в 2011 году и сотрудничал с такими мэтрами, как Харви Мейсон, Марк Мондезир и Гатри Гован. Его рекорды звучат на BBC1, JAZZ FM, MTV и многих других платформах, что сделало его имя известным на мировом уровне.

Сюрпризы для Зрителей

Каждый участник мастер-класса получит подарок от организаторов – сертификат, украшенный автографом Шерил. Это станет не только приятным воспоминанием, но и символом участия в уникальном культурном событии.

Не упустите шанс увидеть и услышать живую легенду жанра и погрузиться в волшебство джазовой музыки!

Купить билет на концерт Шерил «Pepsii» Райли. Вокальный мастер-класс

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
23 сентября вторник
15:00
Пространство «Универ-студия» Самара, Молодогвардейская, 151
от 3000 ₽

В ближайшие дни

Оркестр CAGMO. Симфония Линкин Парк при свечах
6+
Рок
Оркестр CAGMO. Симфония Линкин Парк при свечах
26 сентября в 19:00 Самарский дом офицеров
от 2300 ₽
Beautiful Boys
16+
Инди
Beautiful Boys
23 ноября в 19:00 Сигнал
от 1800 ₽
Шерил «Pepsii» Райли и супер-трио Interplay
6+
Джаз
Шерил «Pepsii» Райли и супер-трио Interplay
23 сентября в 19:00 Пространство «Универ-студия»
от 1200 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше