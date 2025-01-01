Шерил «Pepsii» Райли и трио Interplay

Концерт Шерил «Pepsii» Райли и супер-трио Interplay в Сочи

Не упустите уникальную возможность стать свидетелем незабываемого концерта, который пройдет на сцене Органного зала в Сочи. На одной сцене встретятся выдающиеся музыканты, каждый из которых оставил свой след в истории мировой музыки.

Состав участников

Шерил «Pepsii» Райли (вокал) — обладательница мощного тембра, чьи эмоциональные интерпретации превращают каждую композицию в настоящее произведение искусства. Её стиль сочетает элементы соула и госпела, завораживая публику.

(вокал) — обладательница мощного тембра, чьи эмоциональные интерпретации превращают каждую композицию в настоящее произведение искусства. Её стиль сочетает элементы соула и госпела, завораживая публику. Натаниэль Таунсли (барабаны, США) — легендарный нью-йоркский барабанщик, который долгое время выступал с Джо Завинулом из Weather Report. Его элегантный грув и феноменальная техника покорили сердца таких звезд, как Мэрайя Кэри и Стиви Уандер.

(барабаны, США) — легендарный нью-йоркский барабанщик, который долгое время выступал с Джо Завинулом из Weather Report. Его элегантный грув и феноменальная техника покорили сердца таких звезд, как Мэрайя Кэри и Стиви Уандер. Томаш Бура (клавиши, Великобритания) — экс-классик, ставший новатором джаз-рока. Он сочетает академическую интеллигентность с дерзкой импровизацией и работал с такими группами, как Incognito и Level 42.

(клавиши, Великобритания) — экс-классик, ставший новатором джаз-рока. Он сочетает академическую интеллигентность с дерзкой импровизацией и работал с такими группами, как Incognito и Level 42. Антон Давидянц (бас-гитара, Россия) — мастер пульсирующих ритмов, востребованный в проектах от Николая Носкова до Грегори Портера. Его коллаборации с Верджилом Донати и Гатри Гованом стали эталоном виртуозности.

Музыкальный стиль и атмосфера

Трио Interplay создает уникальную музыку на стыке джаз-рока, фанка, world music и соула. Их звучание отличается глубиной, виртуозными импровизациями и невероятной энергией живого выступления. Этот концерт обещает стать ярким событием, достойным главных фестивальных площадок мира.

Не пропустите!

Это редкий случай, когда на одной сцене собраны артисты, чьи имена вписаны в историю музыки. Приходите и насладитесь вечером, который запомнится надолго!