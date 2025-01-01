Меню
Шерил «Pepsii» Райли и супер-трио Interplay
Шерил «Pepsii» Райли и супер-трио Interplay

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Уникальное событие: интернациональное супер-трио на сцене

Не пропустите уникальную возможность увидеть и услышать невероятное супер-трио, которое представляет собой выдающийся срез современного музыкального искусства. На одной сцене встретятся виртуозы, чьи имена известны далеко за пределами их стран.

Состав участников

  • Шерил «Pepsii» Райли (вокал) — обладательница мощного тембра в традициях соул и госпел. Ее эмоциональные интерпретации делают каждую композицию настоящим произведением искусства.
  • Натаниэль Таунсли (барабаны, США) — легендарный нью-йоркский барабанщик, долгие годы сотрудничавший с Джо Завинулом (Weather Report). Его элегантный грув покорял таких артистов, как Мэрайя Кэри и Стиви Уандер.
  • Томаш Бура (клавиши, Великобритания) — экс-классик и новатор джаз-рока, сочетающий академическую интеллигентность с дерзкой импровизацией. Его творчество звучит на BBC, MTV и в голливудских фильмах.
  • Антон Давидянц (бас-гитара, Россия) — мастер пульсирующих ритмов, востребованный в проектах от Николая Носкова до Грегори Портера. Его коллаборации с Верджилом Донати стали эталоном виртуозности.

Музыкальные направления

Трио Interplay создает музыку на стыке джаз-рока, фанка, world music и соул. Их звучание объединяет динамику, изобретательность и идеальную структурную целостность, что делает каждое выступление незабываемым событием.

Почему стоит прийти

Концерт Interplay обещает быть ярким событием, достойным главных фестивальных площадок мира. Вы будете поражены глубиной звучания, виртуозными импровизациями и энергией живого выступления. Не упустите шанс стать частью музыкального праздника!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 1 сентября
Зал органной и камерной музыки Сочи, Курортный просп., 32
19:00 от 850 ₽
Ростов-на-Дону, 7 сентября
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
20:00 от 2800 ₽
Самара, 23 сентября
Пространство «Универ-студия» Самара, Молодогвардейская, 151
19:00 от 1200 ₽

