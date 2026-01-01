Шереметевские сезоны. Старинный романс в Русской усадьбе
Билеты от 2800₽
12+
О концерте

Ночь романса в усадьбе Кусково

Приглашаем вас на особое событие Фестиваля искусств «Шереметевские сезоны». Уникальная атмосфера летнего вечера в старинной русской усадьбе создаст идеальные условия для наслаждения камерной музыкой выдающихся русских композиторов.

Романс — это светское вокальное произведение, неразрывно связанное с лирической поэзией. В этих небольших музыкальных шедеврах ярко проявляется личность композитора и его эмоциональное состояние в момент создания. В программе вечера звучат произведения двумя великих имен русской музыкальной культуры — Петра Ильича Чайковского и Сергея Васильевича Рахманинова, чьи романсные традиции до сих пор живут в сердцах слушателей.

Влияние Чайковского на Рахманинова

Чайковский и Рахманинов были не только выдающимися композиторами, но и соратниками. Их личная встреча произошла в Московской консерватории, где Чайковский отметил творческий потенциал Рахманинова и оказал ему поддержку. Романсы Рахманинова, полные эмоциональной открытости и ярких поэтических образов, унаследованы от его великого предшественника.

Артисты вечера

В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов. В роли солистки выступит Заслуженная артистка России, солистка государственного «Большого театра России» Александра Дурсенева (меццо-сопрано), а сопровождать её будет Карина Погосбекова на фортепиано.

Программа концерта

В программе звучат произведения:

  • М. Глинка
  • Н. Рубинштейн
  • М. Мусоргский
  • П. Чайковский

Этот непревзойденный концерт в знаменитой усадьбе подарит вам яркие эмоции и надолго останется в памяти.

Июнь
26 июня пятница
19:00
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
от 2800 ₽

