Спектакль Шепот (Ssss), Радио и Джульетта (Radio and Juliet)

Одноактные балеты

«Шепот» («Ssss»)

О спектакле

«Ssss... – это ночное произведение для трёх пар, исполняемое в пустом зале. Пианист, сидящий спиной к танцорам, создает особую атмосферу, а танцоры периодически опускаются и вращаются на стуле рядом с ним. Эта «комната ожидания» символизирует место встреч, где персонажи пересекаются, чтобы затем разойтись своими путями.

Оригинальность пластики

Особенность этого балета заключается в его уникальной пластике, особенно в дуэтах. Эдвард Клюг, художественный директор Словенского Национального Балета, демонстрирует свою виртуозность и заслуженно считается европейским гением хореографии. Спектакль подчеркивает уверенность в будущем современного балета благодаря своей оригинальности и глубине.

«Радио и Джульетта» («Radio and Juliet»)

О спектакле

«Радио и Джульетта» — завораживающий и глубокий современный балет, отражающий страсти нашего времени. Если классическая история Ромео и Джульетты рассказывает о подростковом отчуждении и юной любви, загнанной в подполье, то музыка Radiohead идеально подчеркивает эту трагедию.

Музыкальное сопровождение

Альтернативный рок Radiohead, с его литературными отсылками и эмоциональной глубиной, создает удивительное воздействие на зрителя. Музыка, временами чувственная и напряженная, местами выражает потерю и тоску, переплетается с шекспировской классикой в новом подходе к вечной теме.

Хореография

Эдвард Клюг, художественный руководитель и хореограф, потряс международный танцевальный фестиваль своим неожиданным сочетанием музыки и пластики. Под неумолимый бит Radiohead, эта суровая и убедительная версия трагической любовной истории впечатляет зрителя тщательно продуманной хореографией, где каждое движение знаменует кровопролитное завершение любви.